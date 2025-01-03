Дети героев СВО из Самарской области побывали на новогодней Кремлевской елке

Праздничную поездку организовал Государственный фонд "Защитники Отечества" при поддержке губернатора и министерства образования Самарской области.

В Кремлевском дворце юные самарцы посмотрели сказку "Щелкунчик" П. И. Чайковского в исполнении артистов театра "Кремлевский балет", приняли участие в интерактивных играх, конкурсах, розыгрышах.

Каждый ребенок поучаствовал в захватывающем квесте, попробовал себя в роли помощника Деда Мороза и Снегурочки, а также смастерил волшебную новогоднюю игрушку. В память о поездке ребята сделали фотографии с героями любимых сказок и, конечно, получили подарки.

А в завершении новогоднего путешествия фонд "Защитники Отечества" организовал ребятам экскурсию в исторический музей Победы.

"Спасибо большое Самарскому филиалу фонда за то, что приглашаете на такие прекрасные новогодние праздники! На Кремлевской елке — очень здорово, весело и интересно", — отметил сын участника СВО, героически погибшего в ходе спецоперации, Роман Белев.

Взрослые также делятся своими впечатлениями от новогодней поездки.

"Благодарна за это путешествие. Масштабно и радостно. Грандиозный семейный праздник. Глаза детей сияют от счастья!", — отметила супруга погибшего Защитника Лилия Абдуллина.

"Уверена, что поездка на Кремлевскую елку принесла детям наших героев много ярких впечатлений и надолго останется в их памяти! Побывать в Кремле на главной елке страны — это новогоднее чудо, возможность почувствовать себя частью чего-то большого и важного. Гордимся тем, что можем дарить радость и создавать волшебные моменты для детей наших Защитников. В честь героев специальной военной операции 2025 г. объявлен президентом России Годом защитника Отечества, а в Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев сделал особый акцент на многодетные семьи, мы поддерживаем эту инициативу! В нашем регионе много прекрасных семей с тремя и более детьми! Уважаем, заботимся и поддерживаем каждую семью героя! С Новым годом!", — подчеркнула руководитель Самарского филиала фонда Наталья Полянскова