Самарцев предупредили о гололеде в ближайшие дни

В четверг, 9 января, в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Приволжском УГМС. Ожидается сильный южный, юго-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, голодед.
Днем 9 числа прогнозируется облачная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица, снежный накат. Температура воздуха +1…+3 °C.
В ночь на 10 января в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ветер Западный, 7…12 м/с, температура воздуха 0…-5 ° С. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер Южный, 5…10 м/с. Температура воздуха +2…-3 °C, местами гололедица.
В субботу, 11 числа, сохранятся облачная погода, гололедица и небольшой снег. Ветер переменчивый: ночью западный, 7…12 м/с, днем южный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…-5 °C, днем +2…-3 °C.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.