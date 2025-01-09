Самарцев предупредили о гололеде в ближайшие дни

В четверг, 9 января, в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Приволжском УГМС. Ожидается сильный южный, юго-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, голодед.

Днем 9 числа прогнозируется облачная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица, снежный накат. Температура воздуха +1…+3 °C.

В ночь на 10 января в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ветер Западный, 7…12 м/с, температура воздуха 0…-5 ° С. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер Южный, 5…10 м/с. Температура воздуха +2…-3 °C, местами гололедица.

В субботу, 11 числа, сохранятся облачная погода, гололедица и небольшой снег. Ветер переменчивый: ночью западный, 7…12 м/с, днем южный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…-5 °C, днем +2…-3 °C.