Самарские компании в 2024 году получили миллионные гранты ФСИ для своих стартапов

На протяжении последних 30 лет Фонд содействия инновациям занимается поддержкой небольших российских предприятий в научно-технической сфере, начинающих предпринимателей, исследователей и студентов, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом практического применения, в том числе и коммерциализации.

Фонд постоянно проводит конкурсы по разным направлениям, победители которых могут рассчитывать на господдержку от 500 тысяч рублей до 50 миллионов, предназначенные для реализации и продвижения собственных наукоемких разработок. Для самарских инноваторов 2024 год оказался особенно удачным. Только в конкурсе "Студенческий стартап" 39 студентов из нашей губернии получили по миллиону рублей на развитие своих новых проектов. Отбор проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.

Станки лазерной резки

В декабре Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса проектов по программе "Старт", которая направлена на поддержку стартапов на ранних стадиях развития. В числе 29 победителей оказался и резидент технопарка "Жигулевская долина", и участник инновационного центра "Сколково" тольяттинская "Прикладная механика". Компания занимается станкостроением и специализируется на разработке, проектировании и производстве различного оборудования на базе станков с ЧПУ.

На реализацию своего проекта серийного импортозамещающего производства станков лазерной резки металла с числовым программным управлением тольяттинская организация получит от ФСИ 12 млн рублей.

Летом 2024 года российский премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность возрождения российского станкостроения. "Очень важно, что идет процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это непросто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении — это важнейшая задача", — сказал глава правительства.

В 2016 году производство "Прикладной механики" началось с небольшой мастерской, которая занималась металлоремонтом и производством банных печей. Но со временем, как рассказал руководитель проекта Антон Борзаев, компания смогла представить на рынок уникальный собственный продукт — портальные плазменные станки.

"До того были станки плазменной резки, тяжелые для освоения, с габаритной конструкцией и высокой стоимостью. Наши технологии запатентованы и широко применяются в разных отраслях и сферах малого предпринимательства — от декоративной резки до оборонной промышленности", — пояснил Антон Борзаев.

Станки плазменной резки с ЧПУ при собственной высокотехнологичности весьма просты в освоении. Операторы могут обучиться работе на них всего за пару дней. А это значит, что новое оборудование оперативно начнет работать и быстро окупится.

Автоматизированные теплицы

В этом году проект Самарского университета им. Королева стал одним из победителей конкурса "Студенческий стартап" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в виде гранта размером в 1 млн рублей сроком на один год. Молодые люди разработали прототип автоматической компактной теплицы для выращивания овощей и зелени в домашних условиях. Ее размер всего 0,5×1×1 м. И разместить ее можно в любой комнате или на балконе. В отличие от множества существующих теплиц, самарская разработка отличается повышенной автономностью. Она может целый месяц самостоятельно заботиться о высаженных в ней растениях без присмотра человека. Да и чтобы выращивать в ней овощи или цветы, специальные знания особо не нужны, достаточно лишь выбрать вид растения, которое планируете выращивать, и электроника подберет для него наиболее подходящую программу роста, заранее внесенную в базу данных теплицы. Система внутреннего освещения полностью имитирует цикл солнечного дня, автоматически повышая и снижая освещенность в зависимости от времени суток и вида выращиваемого растения. Также имеются системы вентиляции, автополива и подачи удобрений, поддержания необходимой температуры.

"На рынке представлены самые различные виды систем автоматизации теплиц, но главным их недостатком можно назвать то, что они либо требуют хороших знаний в электронике и программировании для установки и настройки, или же оптимизируют работу лишь малой части функционала теплицы, например, это термоприводы для автоматического проветривания теплицы или различные датчики, системы капельного полива. Существуют на рынке и полностью готовые системы автоматизации, уже настроенные и вмонтированные в теплицы. Но они, как правило, дорогие и установлены в теплицах большого размера, которые в квартире не разместишь. Наша же разработка — это комплексное решение для домашнего использования, тут будут предусмотрены все необходимые для выращивания растений автоматические системы, и ничего не нужно дополнительно настраивать", — рассказала автор проекта Полина Яковлева, студентка Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева.

По ее словам, в этой теплице можно выращивать любую зелень, бобовые культуры, овощи и ягоды — любые растения, которые не требуют опыления или являются самоопыляемыми и высота которых в обычных условиях не превышает 50-60 сантиметров.

Электронный "мозг" теплицы — разработанная студентами специальная плата системы управления. В качестве управляющего элемента был выбран бортовой компьютер на основе микроконтроллера STM32 из учебно-образовательного конструктора MiniSat, созданного в университетском клубе молодежного аэрокосмического приборостроения "Космический градиент" для самостоятельной сборки студентами сверхминиатюрных космических аппаратов — пикоспутников. Также была написана специальная программа, анализирующая данные с датчиков и регулирующая работу всех систем теплицы по определенным алгоритмам. В дальнейшем планируется разработка новой версии платы системы управления с расширенным функционалом и поддержкой Wi-Fi, благодаря чему пользователь сможет через интернет следить за работой теплицы из любой точки планеты.

Мотовездеходы

Молодой предприниматель, студентка магистратуры Тольяттинского госуниверситета Екатерина Чижаткина удивительная девушка. Она сперва закончила четыре курса иняза. Еще учась на первом курсе, попала в международный автомобилестроительный проект "Формула Студент". Но магистратуру заканчивала уже в Институте машиностроения. Ко второму курсу спроектировала три машины — два гоночных автомобиля и один экологический трайк-внедорожник. Именно с последним проектом Екатерина стала победителем конкурса "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям. Сумма выигранного гранта составила 1 млн рублей. Эти деньги были направлены на закупку материалов и компонентов для создания прототипа новой техники. Сегодня Екатерина уже преподает в вузе.

По задумке разработчика, ее внедорожник с электрическим двигателем должен стать подспорьем для ученых, егерей и туристов, которые перемещаются по природоохранным территориям. Она поставила задачу разработать трайк, который позволил бы обслуживать лесопарковые зоны без вреда для окружающей среды. "Приняв участие в конкурсе Фонда содействия инновациям, поняла, что это не так сложно. Главное — иметь актуальную идею, подходящие компетенции и команду, которая готова реализовывать проект. Двигайтесь вперед, участвуйте в конкурсах Фонда", — вдохновляет молодежь встать на путь инноватора и исследователя Екатерина Чижаткина.

Региональный представитель Фонда содействия инновациям в Самарской области Александр Сергиенко отметил, что одно из традиционных направлений поддержки Фонда содействия инновациям — работа с молодыми технологическими предпринимателями.

"Вовлечение студентов в технологическое предпринимательство создает столь важный мостик между научным и инновационным бизнес-сообществом. Несколько победителей "Студенческого стартапа" уже стали резидентами технопарка "Жигулевская долина". Гранты ФСИ нацелены на создание кадрового потенциала для наукоемких отраслей экономики", — считает Александр Сергиенко.

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что за последние пять лет высокотехнологичным компаниям Самарской области удалось привлечь из Фонда содействия инновациям 1,4 млрд рублей, которые были направлены на поддержку более 400 проектов.

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области:

- Сегодня регион входит в первую тройку субъектов страны по уровню инновационной активности организаций. Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства.