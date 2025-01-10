Ветеран СВО с ограниченными возможностями здоровья победил в гонке ветеранов картинга

В Сызрани прошла гонка ветеранов картинга, в которой принял участие ветеран СВО с поражением опорно-двигательного аппарата Николай Лапатаев. По результатам соревнований герой занял первое место.

Весной 2022 г. Николай отправился защищать Родину. Отважный парень всегда был в первых рядах. В одном из боев он получил травму позвоночника. После лечения в госпитале вернулся домой, в Сызрань.

Тогда же обратился в самарский филиал Госфонда "Защитники Отечества". Социальный координатор Наталия Осыко помогла собрать необходимые документы и пройти реабилитацию в санатории "Сергиевские минеральные воды" и научно-клиническом центре России.

По программе Госфонда Николаю передали две инвалидных коляски - одну ручную, вторую автоматическую, для активного образа жизни. Но герой мечтал о большем: до СВО он увлекался картингом и хотел вновь сесть за руль. Фонд исполнил желание ветерана - Николай выехал на трассу, переоборудованную для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. И сразу установил рекорд.

"Для меня это настоящее счастье - снова кататься на картинге. Фонд "Защитники Отечества" - огромная сила и мощь. Вместе нам все по плечу. С каким бы вопросом ни обратился, всегда помогает и решает. Мы стали одной большой семьей, которая поддержит в любой момент", - делится насущным ветеран.

Кроме того, при поддержке фонда герою адаптировали квартиру, чтобы обеспечить комфорт в быту. А прошлой осенью статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время рабочего визита в Самарскую область вручила Николаю автомобиль с ручным управлением.

Она высоко оценила работу самарского филиала фонда и систему поддержки ветеранов, выстроенную в регионе. Эта работа ведется при активной поддержке губернатора Вячеслава Федорищева. Для участников СВО и их семей в Самарской области действуют льготы и социальные гарантии - всего более 40 видов помощи.

В продолжение президентской программы "Время героев" реализуется региональная - "Школа героев". По решению главы региона участники проекта стали кураторами в муниципалитетах, областном правительстве и различных органах власти.

Большое внимание уделяется социализации тех, кто вернулся из зоны проведения спецоперации, в том числе через спорт. Регион стал одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО. При необходимости им также оказывают содействие в переобучении и трудоустройстве.

На днях в Самаре по поручению губернатора был открыт центр психологической помощи участникам СВО и их семьям. Центр "Сердце воина" начал работу в рамках реализации масштабной программы, инициированной главой региона на основе предложений ветеранов СВО. Цель программы - создать учреждения комплексной поддержки героев и их семей в каждом муниципальном образовании Самарской области с населением более 5 тыс. человек.