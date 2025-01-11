Осужденного за убийство школьницы экс-полицейского заметили на свободе

Бывшего подполковник полиции Антона Безчетвертева, в 2022 г. осужденного на 19 лет колонии за убийство школьницы, заметили на свободе, сообщает "КП-Самара".
В редакцию прислали фотографию Безчетвертева, которого встретили в одном из госучреждений Самары. По словам источника издания, его заметили, когда того громко на весь зал пригласили по фамилии Безчетвертев подойти к окошку за документами.
"Ходили слухи, что он потерял ногу, но нет, на своих двоих бодро шел. Ну, может, чуть прихрамывал", — сказал читатель "КП-Самара".
Напомним, 29 июля 2021 г. в пос. Петра Дубрава обнаружили труп 15-летней девушки с множественными ножевыми ранениями шеи. Позже выяснилось, что подростка сбил на Toyota RAV4 подполковник полиции — начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности Безчетвертев. Чтобы скрыть ДТП, он пять раз ударил жертву ножом в шею. Девушка умерла.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
В результате Безчетвертева приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Суд взыскал с него 3 млн руб. в пользу родственников убитой. Отбывать наказание экс-полицейский должен был в ИК-5 в Мордовии.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???