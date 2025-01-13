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Автопром Машиностроение

"Аутокомпонент Инжиниринг" может заняться выпуском фар для АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Группа "Аутокомпонент Инжиниринг" планирует запустить в 2025 г. в особой экономической зоне "Тольятти" завод по производству светотехники, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, оператором нового проекта стало АО "Лайтинг Солюшнс". Компания появилась в апреле 2023 г. в Москве, в апреле 2024-го перерегистрирована в Тольятти, в одном из корпусов местной ОЭЗ. Ее собственник и директор — глава группы "Аутокомпонент Инжиниринг" 74-летний уроженец Италии, почетный гражданин Сызрани и Октябрьска Джорджио Вердучи.

Из ответа ОЭЗ "Тольятти" на запрос "СО" следует, что компания "реализует проект по созданию и эксплуатации производства светотехнических изделий для автомобилей", планируется, что компания будет выпускать головные, задние и противотуманные фары, а также фонари. Общий объем инвестиций — 948 млн руб., число заявленных рабочих мест — 367. Новое предприятие будет работать на арендованных производственных площадях ОЭЗ "Тольятти". Запуск производства ожидается уже в 2025 году.

АО "Лайтинг Солюшнс" в 2024 г. получило сертификаты на продукцию крупнейших мировых производителей светотехники — корейский Kumho, китайский Osram и индийский Neolite, в т. ч. противотуманные фары и лампы. Будет ли эта продукция использоваться АО "Лайтинг Солюшнс" в своем производстве или под оптовые поставки автопроизводителям пока неизвестно.

Источник "СО", близкий к теме, предполагает, что "Лайтинг Солюшнс" будет использовать в Тольятти оборудование, ранее принадлежавшее российским предприятиям итальянско-японского концерна Marelli.

До февраля 2022 г. концерн Marelli был одним из ключевых поставщиков светотехники на АвтоВАЗ. У Marelli было два производственных предприятия в РФ — ООО "Марелли Рус", зарегистрированное в Санкт-Петербурге, и ООО "Марелли аутомотив лайтинг Рус" (далее — ООО "МАЛР"), базирующееся в Рязани.

В октябре 2024 г. ООО "Марелли аутомотив лайтинг Рус" продан частной инвестиционной компании "ВБ Партнерс", бывшему проекту Рубена Варданяна, экс-члена совета директоров АвтоВАЗа. Сейчас владельцами предприятия являются Михаил Бройтман (40%), Ваган Баблоян и Елена Орлова. Бройтман работал с Варданяном в "Тройке-Диалог", был членом совета директоров АвтоВАЗа и КАМАЗа. Компания переименована в "Аутолайт Технолоджи".

"Марелли Рус" планирует ликвидироваться до конца 2025 года. Из отчетности за 2023 г. следует, что компания в 2023-м передала некое производственное оборудование АвтоВАЗу. Также в планах "передача основных производственных линий для заводов АО "АвтоВАЗ" и ООО "Автозавод Санкт-Петербург".

Основные сертификаты на производство светотехники принадлежали МАЛР, в т. ч. передние и задние фары для модельного ряда ВАЗа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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