"Аутокомпонент Инжиниринг" может заняться выпуском фар для АвтоВАЗа

Группа "Аутокомпонент Инжиниринг" планирует запустить в 2025 г. в особой экономической зоне "Тольятти" завод по производству светотехники, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, оператором нового проекта стало АО "Лайтинг Солюшнс". Компания появилась в апреле 2023 г. в Москве, в апреле 2024-го перерегистрирована в Тольятти, в одном из корпусов местной ОЭЗ. Ее собственник и директор — глава группы "Аутокомпонент Инжиниринг" 74-летний уроженец Италии, почетный гражданин Сызрани и Октябрьска Джорджио Вердучи.

Из ответа ОЭЗ "Тольятти" на запрос "СО" следует, что компания "реализует проект по созданию и эксплуатации производства светотехнических изделий для автомобилей", планируется, что компания будет выпускать головные, задние и противотуманные фары, а также фонари. Общий объем инвестиций — 948 млн руб., число заявленных рабочих мест — 367. Новое предприятие будет работать на арендованных производственных площадях ОЭЗ "Тольятти". Запуск производства ожидается уже в 2025 году.

АО "Лайтинг Солюшнс" в 2024 г. получило сертификаты на продукцию крупнейших мировых производителей светотехники — корейский Kumho, китайский Osram и индийский Neolite, в т. ч. противотуманные фары и лампы. Будет ли эта продукция использоваться АО "Лайтинг Солюшнс" в своем производстве или под оптовые поставки автопроизводителям пока неизвестно.

Источник "СО", близкий к теме, предполагает, что "Лайтинг Солюшнс" будет использовать в Тольятти оборудование, ранее принадлежавшее российским предприятиям итальянско-японского концерна Marelli.

До февраля 2022 г. концерн Marelli был одним из ключевых поставщиков светотехники на АвтоВАЗ. У Marelli было два производственных предприятия в РФ — ООО "Марелли Рус", зарегистрированное в Санкт-Петербурге, и ООО "Марелли аутомотив лайтинг Рус" (далее — ООО "МАЛР"), базирующееся в Рязани.

В октябре 2024 г. ООО "Марелли аутомотив лайтинг Рус" продан частной инвестиционной компании "ВБ Партнерс", бывшему проекту Рубена Варданяна, экс-члена совета директоров АвтоВАЗа. Сейчас владельцами предприятия являются Михаил Бройтман (40%), Ваган Баблоян и Елена Орлова. Бройтман работал с Варданяном в "Тройке-Диалог", был членом совета директоров АвтоВАЗа и КАМАЗа. Компания переименована в "Аутолайт Технолоджи".

"Марелли Рус" планирует ликвидироваться до конца 2025 года. Из отчетности за 2023 г. следует, что компания в 2023-м передала некое производственное оборудование АвтоВАЗу. Также в планах "передача основных производственных линий для заводов АО "АвтоВАЗ" и ООО "Автозавод Санкт-Петербург".

Основные сертификаты на производство светотехники принадлежали МАЛР, в т. ч. передние и задние фары для модельного ряда ВАЗа.