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Подарки для новорожденных получили более 45,5 тысяч жителей Самарской области

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в 2024 году вручено 8475 подарочных комплектов мамам и папам новорожденных. Акция "Подарок новорожденному" в регионе проходит с 2020 года. Всего с 1 января 2020 года по 28 декабря 2024 года в рамках акции было выдано 45 573 подарка.

Напомним, что подарок для первенца выдается маме ребенка при выписке из родильного дома при наличии у нее постоянной регистрации на территории Самарской области. Если у мамы нет постоянной регистрации, то подарок вручается папе ребенка при наличии постоянной регистрации и соответствующих документов.

Подарок вручается в родильных домах. Если по каким-то причинам подарок не выдали при выписке, то в течение 2 месяцев после рождения первого ребенка один из родителей, постоянно зарегистрированный и проживающий на территории Самарской области, может обратиться в областной Перинатальный центр.

В подарок новорожденному входят предметы ухода, средства гигиены, постельные принадлежности и одежда, необходимые малышу в первые месяцы после рождения. В 2025 году стоимость подарочного набора составляет более 16 тыс. рублей (в 2024 г. — около 15,5 тыс. рублей).

"Спасибо, подарок был отличный, нам все понравилось!", — поделилась Светлана Корнева из Самары.

В 2025 году в Самарской области будет продолжено оказание мер поддержки семьям с детьми в виде подарочных комплектов при рождении первенца. На эти цели в областном бюджете, который имеет социальную направленность, предусмотрено более 149 млн рублей.

Необходимость сохранения всех действующих мер поддержки, направленных на повышение благополучия семей с детьми, отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", — сообщил глава региона, представляя программу социально-экономического развития Самарской области.

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