Подарки для новорожденных получили более 45,5 тысяч жителей Самарской области

В Самарской области в 2024 году вручено 8475 подарочных комплектов мамам и папам новорожденных. Акция "Подарок новорожденному" в регионе проходит с 2020 года. Всего с 1 января 2020 года по 28 декабря 2024 года в рамках акции было выдано 45 573 подарка.
Напомним, что подарок для первенца выдается маме ребенка при выписке из родильного дома при наличии у нее постоянной регистрации на территории Самарской области. Если у мамы нет постоянной регистрации, то подарок вручается папе ребенка при наличии постоянной регистрации и соответствующих документов.
Подарок вручается в родильных домах. Если по каким-то причинам подарок не выдали при выписке, то в течение 2 месяцев после рождения первого ребенка один из родителей, постоянно зарегистрированный и проживающий на территории Самарской области, может обратиться в областной Перинатальный центр.
В подарок новорожденному входят предметы ухода, средства гигиены, постельные принадлежности и одежда, необходимые малышу в первые месяцы после рождения. В 2025 году стоимость подарочного набора составляет более 16 тыс. рублей (в 2024 г. — около 15,5 тыс. рублей).
"Спасибо, подарок был отличный, нам все понравилось!", — поделилась Светлана Корнева из Самары.
В 2025 году в Самарской области будет продолжено оказание мер поддержки семьям с детьми в виде подарочных комплектов при рождении первенца. На эти цели в областном бюджете, который имеет социальную направленность, предусмотрено более 149 млн рублей.
Необходимость сохранения всех действующих мер поддержки, направленных на повышение благополучия семей с детьми, отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", — сообщил глава региона, представляя программу социально-экономического развития Самарской области.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р