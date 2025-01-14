Самарские катки восстанавливают после дождей

В Самаре начались восстановительные работы на катках.

"За время январских каникул ледовые площадки посетили более 22 тыс. человек. Самыми посещаемыми стали катки на площади Славы и Куйбышева, в парках имени Гагарина и Дружбы, на второй очереди набережной и на стадионе "Чайка". Всего в текущем сезоне в Самаре оборудовали 116 катков, часть из них закрывали на время потепления и дождей. Специальные службы оперативно восстанавливают покрытие после непогоды, очищают от снега", — отметил заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта города Сергей Четвериков.

На территориях продолжают работать пункты проката, где можно арендовать коньки и воспользоваться услугой заточки лезвия. Также организованы теплые помещения для переодевания и точки питания.

"Ежедневно специалисты проверяют чистоту поверхности, подливают и выравнивают для лучшего скольжения. Все работы выполняются по мере необходимости и при благоприятных погодных условиях", — рассказал директор МАУ "Парки Самары" Константин Уланов.

При наступлении оттепели, когда верхний слой льда начинает таять, катки закрыты. Расписание работы ледовых площадок можно узнать на сайтах профильных организаций.