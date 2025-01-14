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Общество

Самарские катки восстанавливают после дождей

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре начались восстановительные работы на катках.

"За время январских каникул ледовые площадки посетили более 22 тыс. человек. Самыми посещаемыми стали катки на площади Славы и Куйбышева, в парках имени Гагарина и Дружбы, на второй очереди набережной и на стадионе "Чайка". Всего в текущем сезоне в Самаре оборудовали 116 катков, часть из них закрывали на время потепления и дождей. Специальные службы оперативно восстанавливают покрытие после непогоды, очищают от снега", — отметил заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта города Сергей Четвериков.

На территориях продолжают работать пункты проката, где можно арендовать коньки и воспользоваться услугой заточки лезвия. Также организованы теплые помещения для переодевания и точки питания.

"Ежедневно специалисты проверяют чистоту поверхности, подливают и выравнивают для лучшего скольжения. Все работы выполняются по мере необходимости и при благоприятных погодных условиях", — рассказал директор МАУ "Парки Самары" Константин Уланов.

При наступлении оттепели, когда верхний слой льда начинает таять, катки закрыты. Расписание работы ледовых площадок можно узнать на сайтах профильных организаций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

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Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

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