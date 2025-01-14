Ирина Калягина сохранила пост министра культуры Самарской области

С 14 января Ирина Калягина назначена министром культуры Самарской области. До этого она занимала эту должность с приставкой "врио".
Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе облправительства.
Напомним, Ирина Калягина возглавляет минкульт с 2019 года.
Ирина Калягина родилась 10 декабря 1964 г. в Куйбышеве. Окончила исторический факультет Куйбышевского государственного университета. Более 17 лет проработала в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В.Алабина, пройдя путь от должности лектора до заместителя директора по научной работе. С 2004 г. - консультант департамента культуры министерства культуры, спорта и молодежной политики Самарской области. С 2006 г. - руководитель управления ресурсного обеспечения и межтерриториального взаимодействия министерства культуры и молодежной политики Самарской области. С 2008 года назначена заместителем министра - руководителем управления ресурсного обеспечения и межтерриториального взаимодействия министерства культуры. С 2015 г. - замминистра - руководитель департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области.