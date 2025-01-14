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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за 52 фальшивых взятки от военнослужащих

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд вынес приговор Александру Евсееву, которого признали виновным в 52 мошенничествах. Об этом сообщили в суде.

С декабря 2022 г. по декабрь 2023 г. Евсеев брал у военнослужащих деньги, обещая, что их признают не годными к военной службе. При этом в реальности ни мужчина, ни его подельники не имели возможности выполнить обещанное. Они создавали видимость деятельности и устраивали отдавшим деньги военным госпитализации с диагнозами, не способствующими увольнению с военной службы (в основном "ОРЗ"). Также потом "пациентам" могли выдать поддельные справки, которые давали временное освобождение от службы. Для этого обвиняемым самим приходилось давать мелкие взятки в военно-медицинские учреждения.

В результате действия Евсеева правоохранители квалифицировали не как получение взяток, а как мошенничества.

Обвиняемый сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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