У самарских молодых промышленников остается месяц, чтобы поучаствовать во всероссийской премии

Успеть номинироваться, чтобы войти в ТОП-200 молодых лидеров российской промышленности, а, возможно, стать главным победителем IV Премии "Молодой промышленник года". Заявочная кампания продлится до 15 февраля. Минпромторг России и Клуб молодых промышленников продолжают принимать заявки из всех регионов страны, приглашают на вебинар по вопросам участия.

Председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев пояснил, что ключевая задача заявочной кампании - охватить все без исключения регионы России. Шансы получить признание даже выше, чем в предыдущие годы: "Вместо ТОП-100 в этом сезоне будут выбраны ТОП-200 лучших молодых промышленников России, - рассказал Антон Ковалев. - Оргкомитет решил расширить лонг-лист в связи с ежегодным ростом заявок, премия набирает обороты".

Врио министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков призвал самарских промышленников к участию в конкурсе: "Мы призываем целеустремленных молодых руководителей промышленных предприятий Самарской области принять участие во Всероссийской премии "Молодой промышленник года".

Этот конкурс - отличная возможность продемонстрировать достижения ваших компаний, обменяться опытом и установить ценные контакты. Уверен, что многие из вас благодаря своей трудоспособности смогут занять места в ТОП- 100, а, возможно, и в десятке победителей, как это было ранее. Наш регион славится динамичным развитием многих отраслей промышленности. И поэтому мы уверены, что ваша энергия и креативность помогут укрепить позиции нашего региона как центра промышленного роста.

Получить ответы на вопросы о заявочной кампании можно будет 22 января в 12:00 (мск). Для всех, кто готовит заявки, состоится вебинар "Секреты успешной подачи заявки": на чем акцентировать внимание, каковы критерии оценки, алгоритм. Ссылка будет размещена заранее на сайте премии, в ВК и Телеграм Клуба молодых промышленников. Кроме руководителей клуба и премии, на вопросы соискателей награды ответит заместитель декана факультета инженерного менеджмента ИОМ РАНХиГС Сергей Харитонов - руководитель экспертной комиссии президентской академии. Ведь именно комиссия профессорско-преподавательского состава РАНХиГС определит 200 лучших номинантов, из которых жюри затем выберет победителей.

Также в соцсетях Клуб молодых промышленников поделился советами победителей предыдущих сезонов и выпустил подкаст, посвященный Премии: в телеграм-канале, ВК с хештегом #Молодойпромышленникгода.

Награда вручается соискателям в возрасте до 40 лет, руководителям компаний - за лучшие практики по развитию промышленных предприятий с годовым доходом от 120 млн до 2 млрд руб. и коллективом до 250 человек. Положение о премии и анкета, которую нужно успеть заполнить до 15 февраля, - на сайте.