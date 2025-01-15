16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У самарских молодых промышленников остается месяц, чтобы поучаствовать во всероссийской премии Механизм госпоручительства помог самарским предпринимателям привлечь более 19 млрд рублей "Жигулевская долина" стала второй в рейтинге технопарков России "Рабочий (х)ор": Авито Работа провела необычное мероприятие для специалистов по найму На Авито открыли секреты неотразимости в новогоднюю ночь

Экономическая политика Экономика и бизнес

У самарских молодых промышленников остается месяц, чтобы поучаствовать во всероссийской премии

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Успеть номинироваться, чтобы войти в ТОП-200 молодых лидеров российской промышленности, а, возможно, стать главным победителем IV Премии "Молодой промышленник года". Заявочная кампания продлится до 15 февраля. Минпромторг России и Клуб молодых промышленников продолжают принимать заявки из всех регионов страны, приглашают на вебинар по вопросам участия.

Председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев пояснил, что ключевая задача заявочной кампании - охватить все без исключения регионы России. Шансы получить признание даже выше, чем в предыдущие годы: "Вместо ТОП-100 в этом сезоне будут выбраны ТОП-200 лучших молодых промышленников России, - рассказал Антон Ковалев. - Оргкомитет решил расширить лонг-лист в связи с ежегодным ростом заявок, премия набирает обороты".

Врио министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков призвал самарских промышленников к участию в конкурсе: "Мы призываем целеустремленных молодых руководителей промышленных предприятий Самарской области принять участие во Всероссийской премии "Молодой промышленник года".

Этот конкурс - отличная возможность продемонстрировать достижения ваших компаний, обменяться опытом и установить ценные контакты. Уверен, что многие из вас благодаря своей трудоспособности смогут занять места в ТОП- 100, а, возможно, и в десятке победителей, как это было ранее. Наш регион славится динамичным развитием многих отраслей промышленности. И поэтому мы уверены, что ваша энергия и креативность помогут укрепить позиции нашего региона как центра промышленного роста.

Получить ответы на вопросы о заявочной кампании можно будет 22 января в 12:00 (мск). Для всех, кто готовит заявки, состоится вебинар "Секреты успешной подачи заявки": на чем акцентировать внимание, каковы критерии оценки, алгоритм. Ссылка будет размещена заранее на сайте премии, в ВК и Телеграм Клуба молодых промышленников. Кроме руководителей клуба и премии, на вопросы соискателей награды ответит заместитель декана факультета инженерного менеджмента ИОМ РАНХиГС Сергей Харитонов - руководитель экспертной комиссии президентской академии. Ведь именно комиссия профессорско-преподавательского состава РАНХиГС определит 200 лучших номинантов, из которых жюри затем выберет победителей.

Также в соцсетях Клуб молодых промышленников поделился советами победителей предыдущих сезонов и выпустил подкаст, посвященный Премии: в телеграм-канале, ВК с хештегом #Молодойпромышленникгода.

Награда вручается соискателям в возрасте до 40 лет, руководителям компаний - за лучшие практики по развитию промышленных предприятий с годовым доходом от 120 млн до 2 млрд руб. и коллективом до 250 человек. Положение о премии и анкета, которую нужно успеть заполнить до 15 февраля, - на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2