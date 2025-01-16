АвтоВАЗ может запустить новый бренд для коммерческих автомобилей

Тольяттинский автозавод может запустить новый бренд для коммерческих автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Мы планируем, возможно даже под новым брендом, выпускать наши новые версии коммерческих автомобилей", — сказал он.

Соколов также отметил, что АвтоВАЗ сейчас наблюдает успешный пример брендового многообразия на китайском рынке. Автопроизводитель планирует следовать этому тренду.