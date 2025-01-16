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АвтоВАЗ будет развивать продажи коммерческих авто через созданную лизинговую компанию

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ планирует развивать продажи своих коммерческих автомобилей с помощью созданной при участии автопроизводителя лизинговой компании.

"В период сразу после новогодних праздников была зарегистрирована компания, которая будет поддерживать наши продажи. Это лизинговая компания, где "Автоваз" в составе акционеров принимает активное участие — "Евразия авто финанс", — цитирует президента автозавода Максима Соколова ТАСС

Соколов считает, что эта компания даже с учетом нынешней высокой ключевой ставки позволит клиентам использовать более гибкие финансовые инструменты.

"Я уверен, что продажи коммерческих наших автомобилей существенным образом вырастут в 2025 г., в том числе за счет применения новых лизинговых механизмов", — подчеркнул глава компании.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Лизинговая компания "Евразия авто финанс" зарегистрирована в Москве 10 января 2025 г. с уставным капиталом 125 млн рублей.

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