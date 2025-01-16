АвтоВАЗ будет развивать продажи коммерческих авто через созданную лизинговую компанию

АвтоВАЗ планирует развивать продажи своих коммерческих автомобилей с помощью созданной при участии автопроизводителя лизинговой компании.
"В период сразу после новогодних праздников была зарегистрирована компания, которая будет поддерживать наши продажи. Это лизинговая компания, где "Автоваз" в составе акционеров принимает активное участие — "Евразия авто финанс", — цитирует президента автозавода Максима Соколова ТАСС.
Соколов считает, что эта компания даже с учетом нынешней высокой ключевой ставки позволит клиентам использовать более гибкие финансовые инструменты.
"Я уверен, что продажи коммерческих наших автомобилей существенным образом вырастут в 2025 г., в том числе за счет применения новых лизинговых механизмов", — подчеркнул глава компании.
По данным ЕГРЮЛ, АО "Лизинговая компания "Евразия авто финанс" зарегистрирована в Москве 10 января 2025 г. с уставным капиталом 125 млн рублей.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы