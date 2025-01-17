В Самаре пройдет лекция известного военного историка Алексея Исаева

В воскресенье, 19 января, в 17:00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона состоится лекция кандидата исторических наук Алексея Исаева. Тема лекции — "Почему Вторая мировая война стала войной окружений и "котлов".

В ходе лекции также будет затронут вопрос о роли и значении окружений, "котлов" в нынешних условиях. Мероприятие пройдёт в рамках открытия Третьего сезона литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе" памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.

Вход свободный.

Алексей Валерьевич Исаев — один из крупнейших признанных современных специалистов по истории Второй Мировой войны, автор десятков монографий и множества научных статей, ведет многолетнюю активную работу по популяризации военной истории.

19 января Алексей Валерьевич прочитает уже третью лекцию, подготовленную им специально для аудитории литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе".

Окружение противника столетиями считалось вершиной военного искусства. Военные теоретики и практики грезили "Каннами", но 1914–1918 годы дали мало примеров успехов таких действий. Вторая Мировая война (и Великая Отечественная война как ее часть) стала вершиной в проведении противниками операций на окружение невиданных ранее масштабов. Почему это происходило? Как сиюминутное состояние вооруженных сил сторон предопределило "звездный час" окружений. Вязьма, Киев 1941 г., Сталинград, Корсунь, Багратион с другой стороны.