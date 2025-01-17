В Самаре пройдет лекция известного военного историка Алексея Исаева

В воскресенье, 19 января, в 17:00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона состоится лекция кандидата исторических наук Алексея Исаева. Тема лекции — "Почему Вторая мировая война стала войной окружений и "котлов".
В ходе лекции также будет затронут вопрос о роли и значении окружений, "котлов" в нынешних условиях. Мероприятие пройдёт в рамках открытия Третьего сезона литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе" памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.
Вход свободный.
Алексей Валерьевич Исаев — один из крупнейших признанных современных специалистов по истории Второй Мировой войны, автор десятков монографий и множества научных статей, ведет многолетнюю активную работу по популяризации военной истории.
19 января Алексей Валерьевич прочитает уже третью лекцию, подготовленную им специально для аудитории литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе".
Окружение противника столетиями считалось вершиной военного искусства. Военные теоретики и практики грезили "Каннами", но 1914–1918 годы дали мало примеров успехов таких действий. Вторая Мировая война (и Великая Отечественная война как ее часть) стала вершиной в проведении противниками операций на окружение невиданных ранее масштабов. Почему это происходило? Как сиюминутное состояние вооруженных сил сторон предопределило "звездный час" окружений. Вязьма, Киев 1941 г., Сталинград, Корсунь, Багратион с другой стороны.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.