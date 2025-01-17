Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность

Абоненты МегаФона в сельских районах региона стали чаще пользоваться интернет-сервисами. По итогам года аналитики оператора отметили, что среднемесячное потребление сельчан теперь достигает 31 Гбайт. Этот показатель увеличился на 12% год к году.

Исследование, основанное на обезличенных данных клиентов, показало, что в пересчёте на одного человека цифровые услуги более востребованы в сельской местности, чем в городах. Горожанам в Самарской области в среднем достаточно 27 Гбайт в месяц, что на 16% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населённых пунктах мобильная связь часто заменяет стационарный доступ к интернету.

По итогам года лидерами по среднемесячному потреблению стали поселок Прибой в Безенчукском районе, село Красная Поляна в Пестравском районе и Большая Дергуновка в Большеглушицком районе. В этих поселениях на абонента в среднем приходится от 57 до 59 Гбайт данных.

В прошедшем году еще десятки тысяч сельчан области получили доступ к интернет-сервисам, которые ранее были недоступны или предоставлялись с ограничениями. За 12 месяцев инженеры МегаФона ввели в эксплуатацию объекты связи в более чем 20 небольших населенных пунктах. Так, новое телеком‑оборудование появилось в поселках Авангард, Грачевка, а дополнительное — в селах Приволжье, Пискалы, Ягодное и других.

Помимо этого, в рамках реализации проекта "Устранение цифрового неравенства" специалисты развернули сеть 4G в более чем 70 сёлах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. В результате пользоваться связью и мобильной передачей данных оператора могут порядка 15 тысяч жителей поселений в 21 районе области.