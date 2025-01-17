16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дубайский шоколад и сквиш-лапки: что жители Самары искали на Авито в 2024 году Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность Каждый пятый офисный работник никогда не проходил инструктаж по информационной безопасности Тариф, который укрепляет семейные отношения, стал самым быстрорастущим в "Ростелекоме" В мобильном приложении Авито появились динамические рекламные блоки

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Абоненты МегаФона в сельских районах региона стали чаще пользоваться интернет-сервисами. По итогам года аналитики оператора отметили, что среднемесячное потребление сельчан теперь достигает 31 Гбайт. Этот показатель увеличился на 12% год к году.

Исследование, основанное на обезличенных данных клиентов, показало, что в пересчёте на одного человека цифровые услуги более востребованы в сельской местности, чем в городах. Горожанам в Самарской области в среднем достаточно 27 Гбайт в месяц, что на 16% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населённых пунктах мобильная связь часто заменяет стационарный доступ к интернету.

По итогам года лидерами по среднемесячному потреблению стали поселок Прибой в Безенчукском районе, село Красная Поляна в Пестравском районе и Большая Дергуновка в Большеглушицком районе. В этих поселениях на абонента в среднем приходится от 57 до 59 Гбайт данных.

В прошедшем году еще десятки тысяч сельчан области получили доступ к интернет-сервисам, которые ранее были недоступны или предоставлялись с ограничениями. За 12 месяцев инженеры МегаФона ввели в эксплуатацию объекты связи в более чем 20 небольших населенных пунктах. Так, новое телеком‑оборудование появилось в поселках Авангард, Грачевка, а дополнительное — в селах Приволжье, Пискалы, Ягодное и других.

Помимо этого, в рамках реализации проекта "Устранение цифрового неравенства" специалисты развернули сеть 4G в более чем 70 сёлах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. В результате пользоваться связью и мобильной передачей данных оператора могут порядка 15 тысяч жителей поселений в 21 районе области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Станислав Борисов 26 декабря 2024 18:42 Ученье - свет: "Ростелеком" установил энергоэффективные светильники в самарских школах

Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2