Акционеры самарского "Продмаша" могут начать раздел бизнеса

Супружеская пара, Юлия Попова и Георгий Макаров, владеющие самарской компанией "Продмаш", могут начать раздел бизнеса одного из крупнейших региональных предприятий, производителя металлоконструкций и барьерных дорожных ограждений с 8-миллиардным оборотом, пишет "Самарское обозрение".

По данным официального сайта "Завода Продмаш", "предприятие — один из ключевых производителей металлоконструкций дорожной инфраструктуры для федеральных и региональных проектов. Завод специализируется на разработке и производстве продуктов из металлов и композитных материалов для дорожного и промышленного строительства, городской инфраструктуры, энергетики и АПК. Собственный производственный комплекс, разместившийся на площади 14,5 тыс. кв.м, оснащен четырьмя автоматическими линиями профилирования, что позволяет предприятию изготавливать более 200 тонн оцинкованных металлоконструкций в сутки. Помимо разработки и производства металлоконструкций "Завод Продмаш" является экспертом в области горячего оцинкования и предоставляет услуги по антикоррозийной защите металлических изделий крупных и малых габаритов.

Вокруг "Продмаша" сформирован многопрофильный холдинг, включающий ряд промышленных предприятий. ЗП выступает 100-процентным владельцем резидента ОЭЗ "Тольятти" ООО "ПМ-Композит". Предприятие специализируется на выпуске изделий из композитных материалов. В прошлом году менеджмент "Продмаша" анонсировал строительство нового завода по производству дорожных металлоконструкций площадью 4 га на территории Индустриальной зоны "Кайрат" в Казахстане. Также владельцы "Продмаша" контролируют промышленное предприятие "Электрощит-Энерготехстрой".

Структура собственности "Завода Продмаш" непрозрачна. Последняя отчетность по акционерам завода раскрывалась в 2016 году. Тогда крупнейшим акционером завода выступала Юлия Попова (37,5%). 26% предприятия принадлежало московскому бизнесмену Александру Добровскому. О том, как распределены оставшиеся акции "Продмаша", официальных данных нет.

Долгое время публичным лицом "Продмаша" выступал директор предприятия Георгий Макаров, который официально возглавляет завод с 2004 года. Согласно отчетности "Продмаша" по данным на 2013 г., тогда Макарову принадлежало 50% предприятия. Совладельцем завода он начал числиться еще в 2001 г., правда, с более скромной долей — 12,54%.

Долгое время вопрос, кто же является реальным бенефициаром "Продмаша", был внутренним делом семьи Поповых — Макаровых. Но в 2024 г. все поменялось. Начался конфликт между супругами, быстро перешедший в формат открытого корпоративного противостояния. Ряд источников "СО" говорит о том, что все стартовало на личном уровне, сопровождаясь бракоразводным процессом. Найти подтверждение данной информации в картотеках судов общей юрисдикции "СО" не удалось. Так или иначе, но, судя по всему, супругам не удалось сохранить прежний баланс интересов и былые отношения, и ситуация перекинулась на контролируемый ими совместный бизнес. Первым публичным проявлением этого процесса стала подача Юлией Поповой 27 декабря 2024 г. иска к ОАО "Завод Продмаш".

Согласно материалам самарского арбитража, Юлия Попова потребовала от своего пока еще супруга, возглавляющего "Продмаш", передать ей полный комплект финансовой, бухгалтерской и юридической документации предприятия. Перечень затребованных документов очень широк. В частности, Попова хочет получить "документацию за весь период деятельности ОАО "Завод Продмаш".

Сами участники конфликта пока не спешат обсуждать ситуацию. Георгий Макаров отказался от каких-либо комментариев. Анатолий Попов на направленные ему вопросы "СО" не ответил.

Юристы допускают, что иск Юлии Повой связан с корпоративным конфликтом на "Продмаше". По мнению вице-президента Палаты адвокатов Самарской области Алексея Бородина, "нельзя исключать вероятности сценария, при котором на основании полученной информации акционер увидит какие-то просчеты в деятельности руководителя — и сможет инициировать на этом основании смену генерального директора. Так или иначе, но сам факт такого судебного процесса дает основания предполагать наличие какого-то конфликта между акционерами".