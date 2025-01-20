Сотни самарцев до вечера остались без холодной воды из-за аварии

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В понедельник утром, 20 января, в 9:21 на ул. Стара-Загора, 301 в Кировском районе Самары произошла коммунальная авария - утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.