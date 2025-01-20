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Происшествия

Сотни самарцев до вечера остались без холодной воды из-за аварии

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник утром, 20 января, в 9:21 на ул. Стара-Загора, 301 в Кировском районе Самары произошла коммунальная авария - утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

На время проведения работ без холодной воды остались жители 13 многоквартирных домов. 

Отмечается, что водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

"Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей — 20:00 20 января", — сообщили в МЧС.

Гид потребителя

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