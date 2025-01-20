Житель Самарской области поджег скутер знакомого из-за неудачной шутки

В Самарской области отравили в суд уголовное дело о поджоге скутера в Елховском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Инцидент произошел в мае 2024 года. Перед случившимся потерпевший был в гостях у односельчанина и, чтобы подшутить, спрятал обувь одного из гостей, а потом поехал домой. По дороге скутер мужчины заглох, и его догнали хозяин обуви с приятелем, и так недолюбливавший потерпевшего. В итоге недовольный шуткой приятель оторвал бензошланг скутера и бросил зажженную спичку. Сумма ущерба составила около 14 тыс. рублей.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?