Студент из Самары отправил мошенникам 200 тыс. рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества, от которого пострадал 19-летний парень. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Молодому человеку поступил звонок якобы из деканата факультета, на котором он учится. Звонивший попросил зарегистрироваться на некоем сайте для "закрепления зачетной книжки". Студент выполнил указания, после чего ему пришло уведомление о попытке личного кабинета на "Госуслугах".

Затем потерпевшему позвонил якобы сотрудник налоговой и порекомендовал срочно перевести все имеющиеся деньги на "безопасный счет". Парень так и сделал и лишился 200 тыс. рублей.