Студент из Самары отправил мошенникам 200 тыс. рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества, от которого пострадал 19-летний парень. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Молодому человеку поступил звонок якобы из деканата факультета, на котором он учится. Звонивший попросил зарегистрироваться на некоем сайте для "закрепления зачетной книжки". Студент выполнил указания, после чего ему пришло уведомление о попытке личного кабинета на "Госуслугах".
Затем потерпевшему позвонил якобы сотрудник налоговой и порекомендовал срочно перевести все имеющиеся деньги на "безопасный счет". Парень так и сделал и лишился 200 тыс. рублей.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?