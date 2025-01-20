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В Самарской области все ветераны труда начали получать ежемесячные выплаты

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 и 21 января начнутся зачисления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, которые ранее их не получали из-за действия критериев нуждаемости.

Ранее по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были внесены изменения в действующее законодательство в части отмены критериев нуждаемости при предоставлении ежемесячных выплат ветеранам труда. Теперь выплаты будут предоставляться и работающим, и не работающим, а также тем, у кого пенсия превышает размер 33 013 руб.

Начало действовать постановление правительства Самарской области, согласно которому выплаты ветеранам труда, будут возобновлены в автоматизированном порядке на основании сведений, имеющихся в информационной базе данных министерства социально-демографической и семейной политики. Денежные средства за январь будут зачислены в ближайшие дни.

Гражданам, которым звание "Ветеран труда" присвоено, а выплата не назначалась из-за соответствующих критериев нуждаемости, необходимо будет подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства или в электронном виде на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Заявление можно подать в течение шести месяцев (с января по июнь 2025 г.), на его основании будет назначена выплата (денежные средства будут предоставлены с января 2025 г. вне зависимости от даты подачи заявления).

По информации министерства социально-демографической и семейной политики, органами социальной защиты населения уже организована работа по приему от граждан соответствующих заявлений.

В Самарской области в 2024 г. ежемесячные выплаты получали более 342,7 тыс. ветеранов труда. Теперь эти выплаты будут доступны еще для более 25 тыс. человек.

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