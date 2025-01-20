В Самарской области все ветераны труда начали получать ежемесячные выплаты

20 и 21 января начнутся зачисления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, которые ранее их не получали из-за действия критериев нуждаемости.
Ранее по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были внесены изменения в действующее законодательство в части отмены критериев нуждаемости при предоставлении ежемесячных выплат ветеранам труда. Теперь выплаты будут предоставляться и работающим, и не работающим, а также тем, у кого пенсия превышает размер 33 013 руб.
Начало действовать постановление правительства Самарской области, согласно которому выплаты ветеранам труда, будут возобновлены в автоматизированном порядке на основании сведений, имеющихся в информационной базе данных министерства социально-демографической и семейной политики. Денежные средства за январь будут зачислены в ближайшие дни.
Гражданам, которым звание "Ветеран труда" присвоено, а выплата не назначалась из-за соответствующих критериев нуждаемости, необходимо будет подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства или в электронном виде на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Заявление можно подать в течение шести месяцев (с января по июнь 2025 г.), на его основании будет назначена выплата (денежные средства будут предоставлены с января 2025 г. вне зависимости от даты подачи заявления).
По информации министерства социально-демографической и семейной политики, органами социальной защиты населения уже организована работа по приему от граждан соответствующих заявлений.
В Самарской области в 2024 г. ежемесячные выплаты получали более 342,7 тыс. ветеранов труда. Теперь эти выплаты будут доступны еще для более 25 тыс. человек.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р