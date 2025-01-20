Родным и близким участников спецоперации передали ордена Мужества и медаль "За Отвагу"

В понедельник, 20 января, в правительстве региона состоялась торжественная церемония передачи наград семьям самарцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Высокие награды, которых были удостоены наши земляки, - ордена Мужества и медаль "За Отвагу" - по поручению губернатора Вячеслава Федорищева передал родным и близким воинов первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Орденом Мужества награжден Дмитрий Дерябин. Он ушел на СВО добровольцем, командовал саперным подразделением штурмовой группы. Дмитрий погиб, не дожив две недели до своего 26-летия.

"Я общалась с его сослуживцами, они говорили, что Дима был самым подготовленным в подразделении, мужественным и бесстрашным бойцом. Когда приезжала к нему в госпиталь, его последние слова были: "Мамуль, останусь жив - обязательно вернусь в армию". В этом он весь", - вспоминает мама героя Надежда Алешкина. Орден Мужества передали матери, супруге и дочери военнослужащего.

Дмитрий Кадников также добровольцем отправился защищать Родину. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Вооруженных Сил РФ посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали маме и сестре бойца.

"Это была его гражданская позиция - идти на специальную военную операцию, и мы им очень гордимся, - сказала сестра бойца Анастасия. - Главные его качества - смелость и решительность. Он всегда быстро принимал решения, и это его от многих отличало. И еще отмечу, он был очень добрым, человеком с большим сердцем".

"Все, кто встал на защиту страны, зная, какой ценой это может закончиться, - Герои. Мы гордимся их подвигом, мужеством и бесстрашием", - отметила сестра кавалера ордена Мужества, рядового Егора Заплетина, Евгения Дегиль.

Как подчеркнул Михаил Смирнов, павшие воины отстаивали свободу и независимость России, право граждан страны жить в соответствии с теми идеалами и ценностями, которые веками скрепляли народ, делали его сильным и непобедимым.

"Мы собрались, чтобы почтить память наших лучших земляков, защитников русской земли, ваших родных и близких людей. Они выбрали для себя особую миссию - защищать Россию - и до конца выполнили свой долг".

"Посвятить себя служению свой стране в сложный, судьбоносный для нее период - это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота, - продолжал председатель правительства. - Их пример, сила духа, готовность к самопожертвованию - все это говорит о том, что сломить нас невозможно, что правда на нашей стороне и Победа, за которую воины отдали свои жизни, близка и неизбежна".

Память героев будет увековечена в мемориальных комплексах и музейных экспозициях, памятниках и названиях улиц. Михаил Смирнов подчеркнул, что близкие воинов не останутся наедине с проблемами и всегда смогут рассчитывать на поддержку государства.

"Герои Отечества живы, пока жива память об их подвиге. И мы будем помнить о том, что они сделали для нашей страны", - сказал в заключение глава кабмина.