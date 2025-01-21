В Самарской области в ночь на 21 января объявляли опасность атаки БПЛА

В ночь на вторник, 21 января, в 3:00 в Самарской области была объявлена опасность атаки БПЛА, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Опасность сохранялась пять часов, а в 8:00 утра была отменена.

Спасатели дали жителям рекомендации: в случае ЧП позвонить на номер 112 и сообщить, что произошло (точный адрес места происшествия, свое имя, какая помощь требуется), и указать нужную службу, так как при ЧС может потребоваться более одной. Также в МЧС призвали не делать ложных вызовов, они могут занять телефонную линию и стоить кому-то жизни.