В Самаре сотрудник маркетплейса провернул махинации с товарами почти на 200 тыс. рублей

В Самарской области перед судом предстанет сотрудник маркетплейса: правоохранители обвиняют его в 15 эпизодах мошенничества, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По версии полиции, менеджер маркетплейса с января по февраль 2024 г. множество раз оформлял доставку различных товаров в пункт выдачи, где работал сам. Когда товары поступали, мужчина доставал содержимое из коробок и упаковок и забирал себе без оплаты. Заказ при этом он оформлял как не выданный. Когда срок хранения товаров истекал, пустые упаковки возвращались обратно на склад предприятия.
Мошенник надеялся, что из-за большого объема товарооборота его действий никто не заметит, однако во время инвентаризации недостача все-таки была обнаружена, и сотрудники компании пожаловались в полицию.
"В ходе расследования задокументирована причастность обвиняемого к 15 эпизодам мошенничества. Причиненный ущерб составил около 195 тысяч рублей. Часть похищенных товаров изъята, остальное мужчина успел сбыть", - отмечается в сообщении.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?