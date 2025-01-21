В Самаре сотрудник маркетплейса провернул махинации с товарами почти на 200 тыс. рублей

В Самарской области перед судом предстанет сотрудник маркетплейса: правоохранители обвиняют его в 15 эпизодах мошенничества, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии полиции, менеджер маркетплейса с января по февраль 2024 г. множество раз оформлял доставку различных товаров в пункт выдачи, где работал сам. Когда товары поступали, мужчина доставал содержимое из коробок и упаковок и забирал себе без оплаты. Заказ при этом он оформлял как не выданный. Когда срок хранения товаров истекал, пустые упаковки возвращались обратно на склад предприятия.

Мошенник надеялся, что из-за большого объема товарооборота его действий никто не заметит, однако во время инвентаризации недостача все-таки была обнаружена, и сотрудники компании пожаловались в полицию.

"В ходе расследования задокументирована причастность обвиняемого к 15 эпизодам мошенничества. Причиненный ущерб составил около 195 тысяч рублей. Часть похищенных товаров изъята, остальное мужчина успел сбыть", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.