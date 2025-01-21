Тольяттинка, пытаясь найти подработку, лишилась 400 тысяч рублей

В один из отделов полиции Тольятти обратилась 44-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей 415 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина, оформленная самозанятым репетитором, рассказала, что увидела в Интернете сообщение о работе в маркетплейсе. Соискателям предлагали получать деньги за выкуп, продвижение и проставление высоких оценок товарам в одном из приложений.
Желая подработать, она подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность и указала свой номер телефона. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров. Он сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А также для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании внести "финансовое обеспечение" на указанный им расчетный счет.
Женщина выполнила условия "кадровика", после чего, безрезультатно прождав обратной связи несколько дней и получив сообщение, что на нее неизвестные лица оформили и получили кредит, поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?