Жители Тольятти приняли участие в ежегодной акции "Добрые eлки"

Проект, организованный группой компаний "ЭкоВоз", для многих горожан уже стал традицией. В течение двенадцати дней, с 8 по 20 января, тольяттинцы могли сдать главный символ новогодних праздников для последующей переработки. Всего за этот период было принято около полутора тысяч хвойных деревьев, это ели и сосны. Для этого у торгового центра "Акварель" была организована специальная площадка. Также сдать елки можно было и в экомобиль, который в течение двух дней курсировал по всем трем районам города.

Как сообщает директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова, щепа, которая получилась в результате измельчения в шредере деревьев, в последующем будет использоваться в том числе для благоустройства. Мульчирование древесной щепой — один из лучших агротехнических способов, с помощью которого можно защитить почву от переувлажнения в сезон дождей или, напротив, чрезмерного испарения влаги в засушливую погоду. Всего в результате переработки сосен было получено 23 кубометра щепы, которую весной направят в тольяттинский Дендропарк, в приют для птиц. Также хвойные деревья являются прекрасным кормом для коз, и часть собранных елок уже забрали в фермерские хозяйства.

"Спасибо всем нашим жителям за бережное отношение к новогодним деревьям. Важно вернуть их обратно природе — самый верный вариант обращения с древесными отходами", — прокомментировал Денис Волков, координатор федерального партийного проекта "Чистая страна".

Добавим, что акция "Добрые eлки" в Тольятти под эгидой "Чистой страны" ГК "ЭкоВоз" совместно с ТРК "Акварель" проводит уже четвертый год.