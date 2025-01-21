В Самаре осудили грузчика, умудрившегося украсть с места работы дорогой ноутбук

Кировский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело 27-летний экс-грузчика, подозреваемого в краже у работодателя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее на складе торговой сети по продаже бытовой техники и электроники при инвентаризации обнаружили пропажу ноутбука стоимостью 89 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемого. Им стал мужчина, работавший на складе грузчиком. По версии следствия, неоднократно судимый за кражи мужчина вечером зашел на склад под предлогом, что забыл свои вещи, и забрал с полки коробку с ноутбуком. Позже он сдал его в ломбард по документам не подозревающего ни о чем друга.

Суд назначил самарцу два года и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима.