Жительницу Самарской области поймали с оптовой партией метадона

Сызранский городской суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В сентябре 2024 г. приобрела у неизвестного 469 г метадона, для дальнейшего сбыта. Правоохранители изъяли наркотик у нее дома.

В суде женщина признала вину. Ей назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима.