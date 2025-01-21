Жительницу Самарской области поймали с оптовой партией метадона

Сызранский городской суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В сентябре 2024 г. приобрела у неизвестного 469 г метадона, для дальнейшего сбыта. Правоохранители изъяли наркотик у нее дома.
В суде женщина признала вину. Ей назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима.
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