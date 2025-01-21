Ребенок из Самарской области погиб на приеме у остеопата в Татарстане

В Казани на приеме у остеопата умер ребенок из Самарской области. Об этом сообщают в соцсетях.
Трагедия произошла 20 января в медицинском центре. По сообщениям в Интернете, родители привезли ребенка 2023 года рождения к известному остеопату. На приеме у специалиста ребенку стало плохо. Для малыша вызвали "скорую", но спасти его не удалось.
СУ СК РФ по Республике Татарстан сообщает, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?