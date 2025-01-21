Ребенок из Самарской области погиб на приеме у остеопата в Татарстане

В Казани на приеме у остеопата умер ребенок из Самарской области. Об этом сообщают в соцсетях.

Трагедия произошла 20 января в медицинском центре. По сообщениям в Интернете, родители привезли ребенка 2023 года рождения к известному остеопату. На приеме у специалиста ребенку стало плохо. Для малыша вызвали "скорую", но спасти его не удалось.

СУ СК РФ по Республике Татарстан сообщает, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").