В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тыс. часов

T2, российский оператор мобильной связи, рассказал об итогах мер противодействия мошенничеству в 2024 году. Оператор заблокировал более 75 млн попыток мошеннических вызовов. Тех злоумышленников, кто смог дозвониться, переключали на взаимодействие с ботом. В итоге мошенники проговорили с ним более 300 тыс. часов, что эквивалентно 136 тыс. просмотрам полнометражного фильма, например, "Аноры".
В ситуации, если мошенникам удается совершить вызов, подключается механизм дополнительной защиты. Такой звонок не доводится до клиента, а попадает к голосовому боту. Бот "умнее" обычного автоответчика и поддерживает разговор с мошенником с помощью нейтральных фраз и уклончивых ответов, как это мог бы делать человек.
Такое взаимодействие создает у преступника иллюзию, что беседа вполне может перейти к нужному сценарию, как только собеседник-бот "найдет очки" или "уйдет в более тихое место для разговора". Голосовой бот T2 в 2024 году успешно отвлекал мошенников от их преступной деятельности в течение более чем 300 тысяч часов.
T2 постоянно обновляет пул персонажей, которые отвечают на звонки, актуализирует их звучание и сценарии общения. Это позволяет удерживать высокий уровень вовлеченности в диалог на стороне мошенников. Отвлечением преступников от настоящих клиентов занимаются совершенно разные с точки зрения социально-демографических характеристик роботы.
Кроме того, оператор фиксирует рост количества абонентов, которые подключают функцию голосового ассистента. Он отвечает на вызовы в моменты, когда клиенту неудобно говорить или он не знает, кто ему звонит. По окончании вызова ассистент предоставляет расшифровку разговора в SMS. По итогам декабря 2024 года количество пользователей голосового ассистента увеличилось на 5,3%, а с момента запуска услуги в январе 2023 года этот показатель вырос в 164 раза. За прошедший год голосовой ассистент обработал для клиентов 633 тыс. минут разговоров.
Последние комментарии
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?