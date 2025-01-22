В Новокуйбышевске мошенники обманули женщину, пытавшуюся сделать подарок для мужа

В полицию Новокуйбышевска обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина, находящаяся в декретном отпуске, стала жертвой обмана при попытке приобрести эхолот в подарок для мужа через объявление в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая рассказала, что заказала инструмент для навигации и рыбной ловли и оплатила 93 тыс. рублей по реквизитам, которые прислал продавец в ходе переписки. Однако товар так и не был доставлен, и спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными при совершении покупок через интернет, особенно если речь идет о предоплате. Рекомендуется проверять продавцов, изучать отзывы, и избегать переводов денег на сомнительные реквизиты.