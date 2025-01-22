В Новокуйбышевске мошенники обманули женщину, пытавшуюся сделать подарок для мужа

В полицию Новокуйбышевска обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина, находящаяся в декретном отпуске, стала жертвой обмана при попытке приобрести эхолот в подарок для мужа через объявление в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пострадавшая рассказала, что заказала инструмент для навигации и рыбной ловли и оплатила 93 тыс. рублей по реквизитам, которые прислал продавец в ходе переписки. Однако товар так и не был доставлен, и спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными при совершении покупок через интернет, особенно если речь идет о предоплате. Рекомендуется проверять продавцов, изучать отзывы, и избегать переводов денег на сомнительные реквизиты.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?