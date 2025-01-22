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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС расширила сеть в Приволжском районе

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети LTE в Приволжском районе Самарской области. Устойчивая мобильная связь и высокоскоростной интернет от МТС теперь стали доступны жителям еще нескольких населенных пунктов, где проживает более 1500 человек.

Фото: предоставлено МТС

Новые базовые станции МТС появились в селах Кашпир, Давыдовка, Степняки и Нижнепечерское, чьи жители теперь смогут пользоваться интернетом и мобильной связью самого высокого качества. Новое покрытие МТС позволит жителям и гостям района всегда оставаться на связи, делиться фото и видео исторических и природных мест, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами.

Село Кашпир, куда пришла связь 4G от МТС, является первым историческим поселением Приволжского района. Кашпирское укрепление было построено в 1697 году. Также в Кашпире родился известный советский врач-офтальмолог, учёный Тихон Ерошевский, именем которого названа Самарская клиническая офтальмологическая больница. Приволжский район любят посещать туристы, поскольку здесь находится знаменитая усадьба Самариных.

Устойчивая мобильная связь и высокоскоростной интернет от МТС есть и в самом районном центре, селе Приволжье, а также в таких населенных пунктах как Обшаровка, Новоспасский, Ильмень, Заволжье, Екатериновка, Спасский, Нижнеозерецкий, Тростянка и Федоровка.

"Обеспечив новое покрытие связи еще в четырех населенных пунктах Приволжского района, по сути мы выполнили все запланированные мероприятия по развитию сети в этом муниципалитете. Мы строим новые базовые станции и модернизируем существующую сеть, чтобы местные жители и гости района всегда оставались на связи и могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, без помех строить маршрут в навигаторе для поездок, учиться и работать онлайн, оформлять пенсии и пособия", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

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