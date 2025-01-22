МТС расширила сеть в Приволжском районе

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети LTE в Приволжском районе Самарской области. Устойчивая мобильная связь и высокоскоростной интернет от МТС теперь стали доступны жителям еще нескольких населенных пунктов, где проживает более 1500 человек.
Новые базовые станции МТС появились в селах Кашпир, Давыдовка, Степняки и Нижнепечерское, чьи жители теперь смогут пользоваться интернетом и мобильной связью самого высокого качества. Новое покрытие МТС позволит жителям и гостям района всегда оставаться на связи, делиться фото и видео исторических и природных мест, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами.
Село Кашпир, куда пришла связь 4G от МТС, является первым историческим поселением Приволжского района. Кашпирское укрепление было построено в 1697 году. Также в Кашпире родился известный советский врач-офтальмолог, учёный Тихон Ерошевский, именем которого названа Самарская клиническая офтальмологическая больница. Приволжский район любят посещать туристы, поскольку здесь находится знаменитая усадьба Самариных.
Устойчивая мобильная связь и высокоскоростной интернет от МТС есть и в самом районном центре, селе Приволжье, а также в таких населенных пунктах как Обшаровка, Новоспасский, Ильмень, Заволжье, Екатериновка, Спасский, Нижнеозерецкий, Тростянка и Федоровка.
"Обеспечив новое покрытие связи еще в четырех населенных пунктах Приволжского района, по сути мы выполнили все запланированные мероприятия по развитию сети в этом муниципалитете. Мы строим новые базовые станции и модернизируем существующую сеть, чтобы местные жители и гости района всегда оставались на связи и могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, без помех строить маршрут в навигаторе для поездок, учиться и работать онлайн, оформлять пенсии и пособия", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?