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Пензенский облсуд вынес решение по делу о нападении на сына зампреда 6-го кассационного суда Радика Габдуллина

ПЕНЗА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пензенский областной суд вынес решение по скандальному делу о нападении на сына зампреда 6-го кассационного суда Радика Габдуллина.

Как ранее сообщали СМИ и телеграм-каналы, в декабре 2022 г. Дамил Габидуллин будучи пьян (1,013 промилле) спровоцировал драку у ночного клуба в Казани. В оппоненты он выбрал незнакомого парня, которого оскорбил.

Как уже звучало в СМИ, предположительно, далее могло не обойтись без вмешательства отца-судьи. Полиция сразу возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений"). "Случайно встреченного парня" еще и сразу же арестовали. Но в ситуацию вмешался на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"После моих обращений — прокуратура установила, что Хыял Бадалов арестован незаконно, в его действиях нет мотива хулиганства, потому что ударил он пьяного "мажора" не просто так, а в ответ на его оскорбления. (На записях с камеры наблюдений хорошо видно, как Габдуллин задевает Бадалова плечом.) Также прокурорская проверка подтвердила, что Габдуллин старший звонил и приезжал к начальнику отдела полиции "Ямашевский", где возбудили уголовное дело, что является грубейшим непроцессуальным вмешательством. По требованию прокуратуры Бадалов был выпущен из-под стражи, а дело против него переквалифицировали со 2 на 1 часть статьи 112 УК РФ; то есть — драка произошла на почве личной неприязни, а не из хулиганских побуждений. По этому составу — арест невозможен. Понятно, что такой вариант "потерпевших" совсем не устраивал. Суды отказывались рассматривать дело Бадалова (который не скрывал, что ударил оскорбившего его "мажора") по ч. 1 ст. 112 УК РФ. От прокуратуры суды требовали перепредъявить обвинение обратно, на более тяжкую часть 2-ю", — писал тогда Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В итоге сотрудники прокуратуры были вынуждены все же направить дело на рассмотрение по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Но в судебном процессе прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение на "часть первую". И "обидчика сына судьи" приговорили к двум годам ограничения свободы. "Потерпевшая сторона" приговор обжаловала.

"Верховный Суд Татарстана уже наверняка бы его отменил (да и как иначе, ведь председательствующим на процессе был назначен бывший сослуживец и хороший знакомый Габдуллина), если бы вновь не мое вмешательство. В результате публичной огласки — ВС РТ был вынужден взять самоотвод, обратившись в Верховный Суд РФ о переносе дела в другой регион", — рассказывал тогда в публикациях Александр Хинштейн.

На днях Пензенский облсуд рассмотрел апелляционные жалобы и потерпевших, и подсудимого с его защитником. Адвокат попросил освободить "обидчика сына судьи" в виду истечения сроков давности — они истекли 24 декабря 2024 года. Пензенский облсуд постановил: оставить в квалификации ч. 1 ст. 112 УК РФ, от наказания освободить ввиду истечения сроков давности.

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