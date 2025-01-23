Профессионально и оперативно: в самарском центре "Сердце воина" решают проблемы, волнующие участников СВО и членов их семей

В Самарской области в режиме одного окна оказывают помощь семьям и участникам СВО в Семейном МФЦ и открытом на его базе Центре "Сердце воина".

Центр комплексной поддержки "Сердце воина" — это часть масштабной программы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым на основе предложений ветеранов спецоперации. В ближайшем будущем подобные учреждения появятся в каждом муниципалитете.

Супруга военнослужащего, многодетная мама из Самары Юлия Осипова записалась на прием, чтобы узнать, какие меры соцподдержки положены их семье.

"Мой муж сейчас находится в зоне СВО, а я забочусь о детях. У нас их трое — трехлетняя Доминика, шестилетний Дмитрий и двенадцатилетний Данила. Я пока не могу выйти на работу, ведь младшие — детсадовцы, они довольно часто болеют. Поэтому поддержка от государства для нас актуальна", — говорит Юлия Владимировна.

Во время консультации Юлия Осипова узнала, как оформить единое детское пособие, где заменить удостоверение многодетной семьи, а также получить социальную карту "Zа Победу", которая дает право на бесплатный проезд.

"Удобно, что процесс оформления уже запущен, дальше со мной будут работать специалисты органов соцзащиты по месту жительства — им передадут необходимые сведения", — отметила супруга военнослужащего.

Ветеран СВО Михаил Тихомиров приехал на прием к клиническому психологу.

"Я был на службе с августа 2022-го, получил три ранения. Прочувствовал на себе: когда возвращаешься из зоны боевых действий, теряешься, не понимаешь, что происходит вокруг. Без помощи специалистов трудно справиться. Поэтому я посещаю психолога, настраиваюсь на позитив и строю планы на будущее. Занятия помогли мне внутренне окрепнуть, поверить в свои силы", — поделился ветеран. Михаил родом из Хворостянки. До спецоперации, как и его отец, работал в полях. Планирует вернуться к аграрному труду, а параллельно хочет начать бизнес — изготавливать красивые вещи из металла.

Психологическая реабилитация защитников Отечества и членов их семей — одно из ключевых направлений работы центра "Сердце воина". При этом помогать боевым товарищам адаптироваться к мирной жизни наряду с профессионалами будут и сами ветераны.

"Мы общались с ребятами, посещали воинские части, узнавали из первых уст о потребностях. Молодых мужчин, которые возвращаются с ранениями (к примеру, ампутацией конечностей), нужно социализировать и поддерживать минимум до тех пор, пока они не трудоустроятся", — считает автор и руководитель проекта "Сердце воина", ветеран СВО, участник региональной программы "Школа героев" Антон Ястребков.

Скоро откроются еще два аналогичных учреждения в Тольятти и в поселке Рощинский Волжского района.