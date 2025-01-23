Прокуратура Жигулевска дисквалифицировала подрядчика, сорвавшего ремонт школы

В Жигулевске за срыв работ по ремонту здания школы №3 дисквалифицирован подрядчик. В предусмотренный контрактом срок и по настоящее время подрядчик работы на объекте не завершил, объект не введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Суд, рассмотрев акт прокурорского реагирования, дисквалифицировал подрядчика на шесть месяцев.

Ранее жители пожаловались в соцсетях на подрядчика и выразили опасение, что здание будет введено в эксплуатацию с недостатками. Местная прокуратура взяла ситуацию на контроль, и прокурор Жигулевска вместе с представителями подрядчика и заказчика (МКУ "Жигулевск строй заказчик") посетил здание школы. По результатам осмотра был составлен акт выявленных недостатков, подлежащих устранению. При этом вопрос ввода объекта в эксплуатацию должен был решиться комиссионно по итогам заключений контролирующих органов, в том числе специалистов МЧС о готовности к учебному процессу и безопасному нахождению детей в школе.