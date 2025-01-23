Прокуратура Жигулевска дисквалифицировала подрядчика, сорвавшего ремонт школы

В Жигулевске за срыв работ по ремонту здания школы №3 дисквалифицирован подрядчик. В предусмотренный контрактом срок и по настоящее время подрядчик работы на объекте не завершил, объект не введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
Суд, рассмотрев акт прокурорского реагирования, дисквалифицировал подрядчика на шесть месяцев.
Ранее жители пожаловались в соцсетях на подрядчика и выразили опасение, что здание будет введено в эксплуатацию с недостатками. Местная прокуратура взяла ситуацию на контроль, и прокурор Жигулевска вместе с представителями подрядчика и заказчика (МКУ "Жигулевск строй заказчик") посетил здание школы. По результатам осмотра был составлен акт выявленных недостатков, подлежащих устранению. При этом вопрос ввода объекта в эксплуатацию должен был решиться комиссионно по итогам заключений контролирующих органов, в том числе специалистов МЧС о готовности к учебному процессу и безопасному нахождению детей в школе.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.