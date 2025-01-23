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Транспортное обслуживание населения и развитие инфраструктуры отрасли: состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с Сергеем Карповым

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с министром транспорта и автомобильных дорог Сергеем Карповым. Ключевой темой стало комплексное развитие транспортного сообщения в регионе и обсуждение планов дальнейшей работы профильного ведомства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона отметил: 2025 год министерство начало активно.

"Трамваи выходят на линии, обновляется автобусный парк, - пояснил руководитель области. - Докладывайте, как реализуются те задачи, которые мы с вами определили, и которые нам поставили жители региона по развитию транспорта".

Напомним, в текущем году на маршрут в областном центре вышли три новых трехсекционных трамвая "Витязь М" - современные низкопольные вагоны с системой транспортной безопасности, видеонаблюдением внутри салона, возможностью подзарядки мобильных устройств, широкими дверьми и мягкими сиденьями.

Обновление общественного транспорта является одной из целей нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", реализуемого с 2025 года по решению президента РФ Владимира Путина.

По информации профильного министерства, в текущем году в областном центре обновят 300 автобусов, в Тольятти - 48 автобусов и семь троллейбусов. Изменения коснутся и трамвайного парка: запланирована поставка 40 односекционных трамвайных вагонов "Львенок".

Сергей Карпов отметил комплексный подход к проектированию и развитию отрасли в регионе. В частности, в настоящее время разрабатывается региональный стандарт транспортного обслуживания населения. Еще одной задачей министерства транспорта и автомобильных дорог является разработка стратегии развития транспорта.

"Это трамвайное и троллейбусное сообщение, развитие речного транспорта", - пояснил министр.

Особое внимание уделяется обновлению подвижного состава в Самарско-Тольяттинской агломерации. По словам главы министерства, заключаются контракты на перевозку пассажиров по существующей маршрутной сети, а также отрабатывается новая маршрутная сеть, отвечающая требованиям развития городских инфраструктур и потребностям населения.

Важным аспектом с точки зрения реструктуризации развития общественного транспорта является межмуниципальный транспорт, который должен быть интегрирован с городским.

"Вокруг Самарско-Тольяттинской агломерации расположены Волжский и Ставропольский районы, которые, по сути, являются "жилыми кварталами" крупных городов. Жители этих районов, как правило, получают медицинскую помощь и другие услуги в крупных городах, где они работают и живут. Поэтому межмуниципальное сообщение должно быть интегрировано с городским", - считает Сергей Карпов.

Отметим, с 23 января 2025 года начали курсировать автобусы средней вместимости по маршрутам №142 "ЮГ 1 - автостанция "Аврора" и №402 "ЮГ 2 - автостанция "Аврора". В настоящее время пригородное сообщение областного центра с Южным городом организовано восемью маршрутами.

Также по решению главы региона с 13 января текущего года скоростной электропоезд "Ласточка" следует до станции Новокуйбышевская.

Сергей Карпов подчеркнул: "Новые маршруты, которые сейчас запускаем, все соответствуют той стратегии, которую внедряем в жизнь".

Вячеслав Федорищев поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области взаимодействовать с министерством градостроительной политики. "Формируются перспективные планы развития территорий - Самары, Тольятти, небольших населенных пунктов. Здесь необходимо, исходя уже из этих планов, нашу работу с вами строить по развитию общественного транспорта", - отметил губернатор.

Гид потребителя

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