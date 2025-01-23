В Самаре пройдет выставка "ЗооБиз Экспо"

С 13 по 16 февраля 2025 года впервые состоится специализированная выставка-форум товаров и услуг для домашних животных "ЗооБиз Экспо" — новый общероссийский отраслевой конгрессно-выставочный проект.
На четыре дня выставочный центр "Экспо-Волга" станем место притяжения ведущих игроков зооиндутрии, специалистов, экспертов и ответственных владельцев домашних животных.
Будут представлены разнообразные товары для животных: корма, лакомства, ветеринарные препараты и оборудование для ветеринарных клиник, гигиенические средства ухода, аксессуары, одежда, игрушки.
На выставке состоятся:
- чемпионат России по грумингу "ВолгаГрум2025";
- ветеринарный Форум "Средняя Волга";
- кинологический форум "Pet2Pet";
- мастер-классы экспертов отрасли.
Также гости выставки увидят зоошоу "Уши. Лапы. Хвост", в рамках которого пройдут показательные выступления с привлечением зрителей в формате "мастер-класс", демонстрация работы адвентора с собакой, подготовка собак-поводырей для слепых, собаки-помощники для людей с диабетом, puppy шоу.
"Это действительно крупнейшее событие отрасли в Поволжье. Наш кинологический форум в этом году вырос в 4 крупных направления с участием ведущих специалистов страны. Кроме того, в рамках стратегической сессии мы презентуем свой социально значимый проект и подробно расскажем о формировании культуры ответственного и развитии спортивно-прикладного собаководства на территории города посредством создания специально оборудованных площадок", — рассказал основатель Академии кинологии "Псарь" и организатор кинологического форума Артем Киселев.
В заключительные дни выставки — субботу и воскресенье пройдут выставки собак, кошек и грызунов.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.