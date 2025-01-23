В Самаре пройдет выставка "ЗооБиз Экспо"

С 13 по 16 февраля 2025 года впервые состоится специализированная выставка-форум товаров и услуг для домашних животных "ЗооБиз Экспо" — новый общероссийский отраслевой конгрессно-выставочный проект.

На четыре дня выставочный центр "Экспо-Волга" станем место притяжения ведущих игроков зооиндутрии, специалистов, экспертов и ответственных владельцев домашних животных.

Будут представлены разнообразные товары для животных: корма, лакомства, ветеринарные препараты и оборудование для ветеринарных клиник, гигиенические средства ухода, аксессуары, одежда, игрушки.

На выставке состоятся:

чемпионат России по грумингу "ВолгаГрум2025";

ветеринарный Форум "Средняя Волга";

кинологический форум "Pet2Pet";

мастер-классы экспертов отрасли.

Также гости выставки увидят зоошоу "Уши. Лапы. Хвост", в рамках которого пройдут показательные выступления с привлечением зрителей в формате "мастер-класс", демонстрация работы адвентора с собакой, подготовка собак-поводырей для слепых, собаки-помощники для людей с диабетом, puppy шоу.

"Это действительно крупнейшее событие отрасли в Поволжье. Наш кинологический форум в этом году вырос в 4 крупных направления с участием ведущих специалистов страны. Кроме того, в рамках стратегической сессии мы презентуем свой социально значимый проект и подробно расскажем о формировании культуры ответственного и развитии спортивно-прикладного собаководства на территории города посредством создания специально оборудованных площадок", — рассказал основатель Академии кинологии "Псарь" и организатор кинологического форума Артем Киселев.

В заключительные дни выставки — субботу и воскресенье пройдут выставки собак, кошек и грызунов.