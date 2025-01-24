В Сызрани ветеран СВО встретился с блокадницей Ленинграда

В понедельник, 27 января, исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Накануне одной из самых важных дат ветеран СВО Джамал Машаралиев встретился с жительницей блокадного Ленинграда Любовью Загудаевой. Встреча прошла в Зале воинской славы краеведческого музея Сызрани на выставке "Не стихает слава Ленинграда".
В пятилетнем возрасте Любовь Леонидовну эвакуировали из города на Неве, который оказался в кольце блокады, в сызранский детский дом. О том, что стало с родными, женщина не знает, остались только отрывочные воспоминания о доме, в котором когда-то жила, и о том, как ее вывозили из Ленинграда.
"Помню свой адрес - Кировский проспект, 54. Квартира наша находилась в полуподвальном помещении - из окон, которые выходили на улицу, я всегда видела только ноги, - рассказывает женщина. - Потом помню, как меня с другими детьми вывозили на поезде. Его часто бомбили. Было голодно и очень страшно".
В Сызрани юная Люба обрела приемных родителей. Здесь она окончила физико-математический факультет педагогического института и много лет проработала в школе учителем математики. Создала свою семью. Но страшные детские воспоминания не ушли со временем.
"Я была уверена, что пережитый нами ужас уже никогда не повторится. Но фашизм снова заявил о себе. И на борьбу с ним снова встала вся страна, как и тогда, в годы Великой Отечественной. И тем, как сегодня проходят это нелегкое испытание наши люди, нужно гордиться", - уверена блокадница.
Ветеран СВО Джамал Машаралиев подчеркивает: именно поколение победителей в Великой Отечественной войне - во многом сегодня образец для нынешних героев.
"Там, на СВО, часто думаешь о том, каково было солдатам, блокадникам, труженикам в те годы. Всем было тяжело, но ведь выстояли и победили. Такие мысли придают сил и уверенности. Мы тоже очень вами гордимся", - отметил герой.
Герои были и остаются в особом почете. Джамал назначен куратором главы Сызрани. Возможность активно участвовать в управлении регионом, отраслями экономики ветеранам СВО дает участие в программе "Школа героев". Она реализуется в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева и служит продолжением президентской "Время героев". По решению главы региона участники проекта стали кураторами в муниципалитетах, областном правительстве и различных органах власти, некоторые возглавили муниципальные районы.
Для бойцов СВО и их семей в регионе действуют льготы и социальные гарантии - всего более 40 видов помощи. Им оказывают содействие в переобучении и трудоустройстве, помогают в социализации, в том числе, через спорт. Недавно открылся центр психологической помощи участникам СВО и их близким "Сердце воина".
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по поручению губернатора в честь 80-летия победы решено сделать разовую выплату в размере 1 млн рублей. На региональном уровне готовится комплексный план поддержки ветеранов, включая оказание усиленной медицинской помощи.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.