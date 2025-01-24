В Сызрани ветеран СВО встретился с блокадницей Ленинграда

В понедельник, 27 января, исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Накануне одной из самых важных дат ветеран СВО Джамал Машаралиев встретился с жительницей блокадного Ленинграда Любовью Загудаевой. Встреча прошла в Зале воинской славы краеведческого музея Сызрани на выставке "Не стихает слава Ленинграда".

В пятилетнем возрасте Любовь Леонидовну эвакуировали из города на Неве, который оказался в кольце блокады, в сызранский детский дом. О том, что стало с родными, женщина не знает, остались только отрывочные воспоминания о доме, в котором когда-то жила, и о том, как ее вывозили из Ленинграда.

"Помню свой адрес - Кировский проспект, 54. Квартира наша находилась в полуподвальном помещении - из окон, которые выходили на улицу, я всегда видела только ноги, - рассказывает женщина. - Потом помню, как меня с другими детьми вывозили на поезде. Его часто бомбили. Было голодно и очень страшно".

В Сызрани юная Люба обрела приемных родителей. Здесь она окончила физико-математический факультет педагогического института и много лет проработала в школе учителем математики. Создала свою семью. Но страшные детские воспоминания не ушли со временем.

"Я была уверена, что пережитый нами ужас уже никогда не повторится. Но фашизм снова заявил о себе. И на борьбу с ним снова встала вся страна, как и тогда, в годы Великой Отечественной. И тем, как сегодня проходят это нелегкое испытание наши люди, нужно гордиться", - уверена блокадница.

Ветеран СВО Джамал Машаралиев подчеркивает: именно поколение победителей в Великой Отечественной войне - во многом сегодня образец для нынешних героев.

"Там, на СВО, часто думаешь о том, каково было солдатам, блокадникам, труженикам в те годы. Всем было тяжело, но ведь выстояли и победили. Такие мысли придают сил и уверенности. Мы тоже очень вами гордимся", - отметил герой.

Герои были и остаются в особом почете. Джамал назначен куратором главы Сызрани. Возможность активно участвовать в управлении регионом, отраслями экономики ветеранам СВО дает участие в программе "Школа героев". Она реализуется в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева и служит продолжением президентской "Время героев". По решению главы региона участники проекта стали кураторами в муниципалитетах, областном правительстве и различных органах власти, некоторые возглавили муниципальные районы.

Для бойцов СВО и их семей в регионе действуют льготы и социальные гарантии - всего более 40 видов помощи. Им оказывают содействие в переобучении и трудоустройстве, помогают в социализации, в том числе, через спорт. Недавно открылся центр психологической помощи участникам СВО и их близким "Сердце воина".

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по поручению губернатора в честь 80-летия победы решено сделать разовую выплату в размере 1 млн рублей. На региональном уровне готовится комплексный план поддержки ветеранов, включая оказание усиленной медицинской помощи.