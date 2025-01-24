В Самарской области служба помощи "Домашний консультант" помогает малышам с особенностями здоровья на дому

Выездная служба ранней помощи "Домашний консультант" начала свою работу на базе Центра диагностики и консультирования Самарской области в прошлом году. Команда, состоящая из специалистов различного профиля (логопеды, дефектологи, психологи, врачи) оказывает помощь на дому семьям с малышами с особенностями развития, не имеющим возможности посещать учреждение самостоятельно.

Проект "Служба ранней помощи "Домашний консультант" помогает семьям, где есть дети-инвалиды в возрасте от 0 до 3 лет, получить реабилитационные услуги на дому. Он реализуется на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и позволяет обеспечить маленьким детям доступную квалифицированную раннюю помощь. Особенностью проекта является максимальная вовлеченностью родителей в процесс реабилитации.

На этой неделе специалисты службы "Домашний консультант" помогали трехлетнему Диме из Самары. Он родился недоношенным, у ребенка отмечались двигательные нарушения, задержка речевого развития.

С рождения мальчик получал услуги только медицинской реабилитации. А в прошлом году мама Димы обратилась в Центр диагностики и консультирования, и ей предложили участвовать в проекте.

"У нас есть ежегодная акция "Ранняя помощь", когда мы выезжаем в различные медицинские организации и там выявляем детей, нуждающихся в наших услугах. Именно так мы нашли Диму. Сотрудники поликлиники рассказали, что у них есть пациенты, нуждающиеся в сопровождении на дому. Мы связались с мамой и приехали к ним на первичный прием", — рассказывает Анна Егунькина, руководитель службы ранней помощи "Домашний консультант"

Анна Егунькина сама выезжает к подопечным. По ее словам, реабилитация в домашних условиях — это хороший вариант для семей, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья. "Это семьи, которым трудно приезжать в Центр на занятия: одинокие мамы, дети, имеющие двигательные нарушения и так далее. Для нас, как для специалистов, это тоже большой подарок. Занятия в естественных жизненных ситуациях, дают хорошую динамику в развитии детей", — говорит руководитель службы.

Выездная служба укомплектована автомобилем и специальным оборудованием, необходимым для проведения занятий. На средства гранта были закуплены современные развивающие материалы, которые специалисты привозят с собой. Это бизиборды, тактильные карточки, музыкальные инструменты и пр. Родителям доступна дистанционная форма оперативного консультирования и информационной поддержки. Также в настоящее время для родителей создается онлайн-школа по вопросам развития и воспитания детей с особенностями здоровья.

По словам Виктории, мамы Димы, мальчик с удовольствием выполняет задания и всегда ждет следующего визита специалистов. Она ежедневно занимается с сыном, выполняя все полученные рекомендации. И отмечает большой прогресс в состоянии ребенка: и в движении, и в коммуникации.

"Дима стал более усидчивым. Логика, мышление, память развиты даже лучше, чем положено по возрасту. Единственная проблема в том, что ребенок пока не ходит. Но мы надеемся на лучшее, — говорит Виктория. — Я очень благодарна специалистам службы и рекомендую родителям особенных детей вовремя обращаться за помощью".