БК "Самара" уступила "Зениту" — 73:106

В пятницу, 24 января, баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 73:106 уступила на домашнем паркете питерскому "Зениту".

Матч начался с дальнего попадания от Сергея Карасёва. Ответ последовал незамедлительно: Илья Попов отличился из-под кольца. "Зенит" часто забрасывал дальние броски, особенно яркую игру показывал Сергей Карасев. У самарцев роль лидера в первом игровом отрезке взял на себя Михаил Кулагин. Первая четверть закончилась со счётом 27:30 в пользу сине-бело-голубых.

Вторая четверть началась с дальнего попадания Александра Шербенева и броска с разворота от Андрея Воронцевича. Преимущество гостей росло, но самарцы временами огрызались — Карданахишвили и Амосов забросили свои трехочковые, а Попов был точен из-под кольца. Первую половину гости забрали со счётом 41:55.

Вторую половину "Зенит" открыл тремя точными бросками подряд — Фрейзер забросил "трешку", а Воронцевич и Хантер отличились двухочковыми. Самарцев, как и в первой половине, вытягивал Михаил Кулагин, забросив две подряд "трешки", но этого было мало. Третья четверть завершилась со счётом 53:78 в пользу "Зенита".

На старте четвертой четверти попаданием со средней отметился Данил Чикарев. Гости ответили точными штрафными от Егора Рыжова. За счёт промахов хозяев клуб с берегов Невы сильнее отрываться, и в моменте преимущество гостей дошло до +30. Как итог, поражение "Самары" — 73:106.

Самым результативным у самарцев стал Михаил Кулагин (22 очка). У гостей эффективными были Сергей Карасев (27 очков), Винс Хантер (15 очков) и Трент Фрейзер (13 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 29 января в гостях у "Астаны".