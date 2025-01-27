За нападение на кондуктора самарского троллейбуса возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за нападения на кондуктора троллейбуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 26 января в самарском троллейбусе мужчина (предположительно, мигрант) напал на кондуктора. В результате работнику общественного транспорта понадобилась медицинская помощь.
Уголовное дело возбудили по т. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Кроме того, о ходе расследования поручил доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?