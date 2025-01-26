В Самаре начали доследственную проверку из-за избиения кондуктора троллейбуса

В Самаре сотрудники СК начали доследственную проверку по факту конфликта в автобусе. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что в самарском троллейбусе мужчина, предположительно мигрант, напал на кондуктора. В результате работнику общественного транспорта понадобилась медицинская помощь.

Инцидент прокомментировали и в региональное ГУ МВД. Правоохранители опросили кондуктора и устанавливают личности второго участника конфликта. "Если вы обладаете какой-либо информацией о произошедшем, просим обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102", — просит ведомство.