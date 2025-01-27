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Образование Общество

Антон Емельяненко посетил Поволжскую академию образования и искусств

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 января, в День российского студенчества, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил с рабочим визитом Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия Московского. Вице-губернатор побывал в учебных аудиториях и ознакомился с деятельностью уникального учреждения - это первый подобный вуз в ПФО и третий в России. После обзорной экскурсии Антон Емельяненко пообщался со студентами учреждения.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Регулярно встречаться с представителями активной молодежи, студентами региональных университетов представителям областного правительства поручил губернатор Вячеслав Федорищев.

Антон Емельяненко рассказал о планах развития региона, о новой программе социально-экономического развития Самарской области до 2029 года. Подробно обсудили со студентами новые, перспективные отрасли, в том числе отрасль беспилотных авиационных систем.

"Конечно, мне интересно послушать не только вопросы и предложения, которые касаются развития сферы образования, родного вуза, но и идеи и проекты молодежи по развитию Тольятти и региона в целом, - отметил Антон Емельяненко. - В Тольятти новый глава, новая команда, есть вопросы, требующие максимального включения. У студентов много интересных, амбициозных проектов, которые мы можем выслушать и поддержать".

На встрече обсудили вопросы образования, благоустройства города, поддержки молодых семей и участников СВО, развития Самарской области.

Студенты смогли задать вице-губернатору свои вопросы. Студент 4 курса Павел Подорян спросил о том, как развивается Самарская область в условиях беспрецедентных санкций и непростой геополитической ситуации.

Вице-губернатор ответил, что, несмотря на вызовы последних лет, региону удалось преодолеть влияние негативных факторов и сохранить траекторию роста по многим показателям экономической деятельности.
"Наши крупнейшие предприятия смогли адаптироваться к таким условиям, нашли новых поставщиков из числа российских компаний, дружественных стран, мы продолжаем налаживать импортозамещение. Большое количество мер поддержки мы видим и на федеральном, и на региональном уровнях. К примеру, для малых и средних предприятий принята программа льготного кредитования. Такая поддержка помогает бизнесу развивать производство и создавать новые рабочие места", - дополнил вице-губернатор.

Как подчеркнул Антон Емельяненко, управленческой команде региона предстоит много работы по развитию науки и технологий, формированию благоприятного инвестиционного климата, по запуску крупных проектов, среди которых в том числе межвузовский кампус в Самаре. Проект реализуется при прямой поддержке президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Реализация мер поддержки начинающих предпринимателей, разработчиков и инноваторов в этом году продолжится по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать об инструментах поддержки начинающие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" и на портале.

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