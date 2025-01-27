Молодежь Самарской области приняла участие в акциях, посвященных освобождению Ленинграда от фашистской блокады

В Самарской области прошли Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" и Всероссийский молодежный исторический квест "Блокадный Ленинград". В акциях приняли участие более 200 школьников, активистов движения "Волонтеры Победы" и представителей военно-патриотических клубов и объединений.

27 января отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии памятной даты в региональном Центре подготовки добровольцев Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Самарской области прошел Всероссийский исторический квест "Блокадный Ленинград". Участвовали в игре команды учебных заведений Самары.

В ходе игры школьники и студенты в интерактивном формате погружались в события 1941 года, произошедшие в блокадном Ленинграде, примерив на себя роль курсантов военно-медицинской академии. На каждой из десяти станций им выдавалось задание, которое нужно было выполнить, чтобы набрать баллы. По итогам мероприятия состоялось награждение команд-победителей, показавших наилучший результат в квесте, также всем участникам вручили сертификаты об участии.

Вечером 24 января в Молодежном многофункциональном центре Самарской области состоялась Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб". Молодежь региона посмотрела Всероссийский видеодневник "Код доступа: Матч жизни", повествующий о событиях 1941-1944 годов. В фильме прозвучали воспоминания свидетелей, которые 872 дня боролись за жизнь и видели все ужасы преступлений немецко-фашистских захватчиков.

Добровольцы рассказали воспоминания жителей блокадного Ленинграда от первого лица, основанные на книге Абрама Бурова "Блокада день за днем" и статьях из газеты "Санкт-Петербургские ведомости". Одной из центральных линий повествования видеодневника стал знаменитый Матч жизни, который прошел 31 мая 1942 года. На поле встретились команды "Динамо" и "Н-ского завода", собранные из игроков команд "Зенит" и "Спартак". Матч записывался и на следующий день транслировался по радио: это делалось для того, чтобы немецко-фашистские захватчики не узнали о месте нахождения футболистов во время проведения матча, только после его окончания. Немцы не верили, что в осажденном городе осталась жизнь, поэтому узнать, что в Ленинграде, где якобы не было живых людей, играли в футбол, было большим ударом по их пропаганде. После фильма ребята обсудили, что их удивило и что запомнилось больше всего.

"Патриотические фильмы оказывают большое влияние на развитие молодежи, потому что благодаря фильмам сохраняется память о тех трагических событиях 1941-1944 года. Благодаря историям ветеранов и их родственников мы можем узнать, что происходило в те времена, и как люди приближали нашу Победу", - отметила педагог-организатор Поволжского государственного колледжа Анастасия Володина.

Для участников был представлен "Блокадный хлеб", похожий на тот, что выдавали во времена Ленинграда. Каждый желающий смог ощутить хлеб в своих руках и так прикоснуться к истории.

"Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" - это прежде всего о мужестве и героизме нашего народа, это дань их памяти и безграничного уважения к их подвигу. Мы обязаны помнить о тех трагических событиях и о том, как ковалась наша Победа в той страшной войне. Именно поэтому Центр патриотического воспитания молодежи совместно с Региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" поддерживает Всероссийскую акцию "Блокадный хлеб" и участвует в ней, - прокомментировал руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области Илья Судин.

Организаторами акций выступили Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Агентство по реализации молодежной политики Самарской области.