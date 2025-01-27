АвтоВАЗ начал выпуск Lada с шестиступенчатой коробкой передач на механике

В понедельник, 27 января, в Тольятти с конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные автомобили Lada Vesta с новой трансмиссией - шестиступенчатой механической коробкой передач. Этот вид трансмиссии, повышающий комфорт и эффективность вождения, а также экологичность автомобиля автогигант внедряет на серийных автомобилях впервые в своей практике.
Шестиступенчатая "механика" производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом "перекрывает" тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она агрегатируется.
Новая трансмиссия обеспечивает повышенный комфорт вождения. Прогрессивная технология изготовления валов и шестерен способствует низкому уровню шумов и вибраций при работе. Все передачи (в том числе задняя) синхронизированы, при этом на первой и второй передачах применяются 3-конусные синхронизаторы с карбоновым покрытием высокой износостойкости. Все это повышает плавность и четкость переключений.
Передаточные числа в 6МТ подобраны таким образом, чтобы автомобиль двигался уверенно и экономично, ускорялся динамично и эластично.
При внедрении 6МТ на Lada Vesta была проведена адаптация трансмиссии: изменен первичный вал, картер сцепления и коробки передач, механизмы выбора и переключения передач. Для оптимизации хода рычага КП и усилий включения передач был доработан тросовый привод переключения. Также 6МТ была адаптирована к работе на российском трансмиссионном масле Rosneft, которое сохраняет эффективность при низких температурах.
Новый силовой агрегат - 1,8 EVO+6МТ - прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, для чего было изготовлено 50 прототипов, которые суммарно прошли более 300 тыс. км на стенде и 150 тыс. км пробеговых испытаний.
6МТ будет устанавливаться на все типы кузова Lada Vesta. Таким образом, это будет уже четвертый силовой агрегат на этом семействе, что расширяет выбор при покупке автомобиля. В перспективе возможна установка 6МТ и на другие автомобили Lada.
О сроках начала продаж Lada Vesta с 6МТ, ценах и комплектациях будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы