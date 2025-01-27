АвтоВАЗ начал выпуск Lada с шестиступенчатой коробкой передач на механике

В понедельник, 27 января, в Тольятти с конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные автомобили Lada Vesta с новой трансмиссией - шестиступенчатой механической коробкой передач. Этот вид трансмиссии, повышающий комфорт и эффективность вождения, а также экологичность автомобиля автогигант внедряет на серийных автомобилях впервые в своей практике.

Шестиступенчатая "механика" производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом "перекрывает" тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она агрегатируется.

Новая трансмиссия обеспечивает повышенный комфорт вождения. Прогрессивная технология изготовления валов и шестерен способствует низкому уровню шумов и вибраций при работе. Все передачи (в том числе задняя) синхронизированы, при этом на первой и второй передачах применяются 3-конусные синхронизаторы с карбоновым покрытием высокой износостойкости. Все это повышает плавность и четкость переключений.

Передаточные числа в 6МТ подобраны таким образом, чтобы автомобиль двигался уверенно и экономично, ускорялся динамично и эластично.

При внедрении 6МТ на Lada Vesta была проведена адаптация трансмиссии: изменен первичный вал, картер сцепления и коробки передач, механизмы выбора и переключения передач. Для оптимизации хода рычага КП и усилий включения передач был доработан тросовый привод переключения. Также 6МТ была адаптирована к работе на российском трансмиссионном масле Rosneft, которое сохраняет эффективность при низких температурах.

Новый силовой агрегат - 1,8 EVO+6МТ - прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, для чего было изготовлено 50 прототипов, которые суммарно прошли более 300 тыс. км на стенде и 150 тыс. км пробеговых испытаний.

6МТ будет устанавливаться на все типы кузова Lada Vesta. Таким образом, это будет уже четвертый силовой агрегат на этом семействе, что расширяет выбор при покупке автомобиля. В перспективе возможна установка 6МТ и на другие автомобили Lada.

О сроках начала продаж Lada Vesta с 6МТ, ценах и комплектациях будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.