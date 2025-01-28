Ночью в Тольятти сгорело три автомобиля

Во вторник, 28 января, в 3:45 на ул. Карбышева у дома № 7 горели машины, сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.

Прибывшими подразделениями установлено, что горят автомобилей Lada Vesta, Mitsubishi Lancer и Lexus.



В 4:17 пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. Для тушения пожара привлекались восемь огнеборцев и две спецмашины. Причина пожара устанавливается.