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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Самарской области предпочитают покупать SIM-карты дистанционно

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России продолжается рост дистанционной продажи SIM-карт мобильных операторов и банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14%, сообщает ИАА TelecomDaily.

Фото: предоставлено МТС

По количеству удаленных подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте - МегаФон (27%), на третьем - "Tele 2" (16%). Четвертый - "Билайн" (14%), пятый - MVNO "Т-Мобайл" (7%).

Как показал опрос, 79% высказались за дистанционный вариант приобретения SIM-карт. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% - полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).

Наиболее удобным способом удаленной регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, еще 31% - сайт оператора связи. В прошлом году появился еще один способ купить SIM-карту - в мессенджере Telegram. Такую услугу запустил МТС. Пользователи могут выбрать онлайн не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.

Исследователи также выяснили, как долго абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора, - более восьми лет, а перенос номера (MNP) не пользуется особой популярностью: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть 4% опрошенных. При этом если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС - 29% или же Тele2 - 23%. За "Билайн", "МегаФон" и "Ростелеком" высказались по 10% за каждого.

В исследовании приняли участие 1150 российских респондентов, которые в течение последнего года покупали SIM-карты дистанционно. Опрос методом онлайн-анкетирования проводился в конце 2024 года. Система отбора пользователей в панели соответствовала международным профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области интернет-исследований.

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