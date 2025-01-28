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В Самарской области завершились мероприятия Дня российского студенчества

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 января, в регионе завершились мероприятия, посвященные Дню российского студенчества. В Самарском политехе в этот день ректор Дмитрий Быков вместе с гостями праздника - уполномоченными по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной и управляющим Самарским отделением Сбербанка России Натальей Красулиной - встретились с представителями студенческого актива университета, ответили на вопросы, поделились воспоминаниями о своей студенческой юности.

Фото: фото предоставлено ТГУ

Ключевым событием дня стало торжественное открытие в СамГТУ высшей школы управления и технологий Сбера. Это совместный образовательный проект университета и ПАО "Сбербанк": курс лекций и мастер-классов для студентов будут вести руководители банковских подразделений. Лучшие выпускники школы попадут в кадровый резерв банка.

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню российского студенчества, в высших учебных заведениях Самарской области прошли торжественные церемонии, чествовали выдающихся студентов и преподавателей. Для студентов были подготовлены концерты с участием талантливых артистов и коллективов, а также спортивные соревнования по разнообразным видам спорта.

В Самарской области подготовкой специалистов занимаются 23 высших учебных заведения. Общее число студентов превышает 100 тысяч человек, из них шесть тысяч - иностранные студенты. Университеты Самарской области сотрудничают с учебными заведениями Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Также развивается сотрудничество с Арменией и Ираном.

"День российского студенчества - это праздник, который объединяет студентов всех учебных заведений страны. Он символизирует молодость, энергию и стремление к знаниям. Мы благодарим всех, кто участвовал в организации и проведении Дня российского студенчества в регионе. На основе предложений студентов уже сейчас мы работаем над тем, чтобы в будущем этот праздник стал еще более ярким и запоминающимся", - отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В Приволжском государственном университете путей сообщения студенты разных вузов региона в формате открытого диалога пообщались с первым вице-губернатором и председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым. Такие встречи с вице-губернаторами и заместителями председателя правительства проходят в вузах регулярно по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. С сентября 2024 года прошло уже более 30 встреч.

Разговор с председателем правительства был открытым. Обсуждался широкий круг вопросов: задачи, стоящие перед руководством области, роль молодежи в реализации программы "Самара 450", которую представил глава региона, подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перспективы решения острых социальных и инфраструктурных проблем, поддержка студенческой науки.

В завершение беседы председатель правительства поздравил студентов с их праздником: "В Самарской области учатся замечательные студенты - сильные, активные, с идеями, и они искренне хотят, чтобы на нашей любимой земле было лучше. И в этом наши с ними цели и задачи абсолютно сходятся, и мы говорим с ними на одном языке. Уверен, что они станут успешными и счастливыми людьми, а главное - у них получится сделать успешнее и счастливее жизнь в нашем регионе".

В День российского студенчества вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил с рабочим визитом Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия Московского. Вице-губернатор побывал в учебных аудиториях и ознакомился с деятельностью уникального учреждения - это первый подобный вуз в ПФО и третий в России. После обзорной экскурсии Антон Емельяненко пообщался со студентами. Завершился вечер традиционным Татьянинским балом - давней доброй традицией Академии и неотъемлемой частью культурной жизни студентов и преподавателей.

В Самарском университете имени Королева ректор Владимир Богатырев встретился со студентами Института двигателей и энергетических установок. Он рассказал о планах развития университета, о сотрудничестве с индустриальными партнерами, о новых формах организации исследований, о развитии кампуса и проекте расширения Центра истории авиационных двигателей. Также в тот день в рамках всероссийского проекта министерства науки и высшего образования Российской Федерации "Помоги маме учиться" была открыта комната матери и ребенка.

Это пространство предназначено для студенческих семей, а также для молодых преподавателей и сотрудников с детьми в возрасте от 3 месяцев до 7 лет. Первыми новое пространство оценили молодая семья Геннадия и Анастасии Альгашевых с трехлетней Василисой и представители власти региона - председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, сенатор Марина Сидухина, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. "Семья - основа общества. В России, в Самарской области делается многое для того, чтобы семьи с детьми чувствовали себя защищенными. В нашем регионе действует 39 мер поддержки", - отметил Геннадий Котельников.

В Тольяттинском государственном университете ректор Михаил Криштал наградил студентов, проявивших выдающиеся успехи в учебе, общественной деятельности и социально значимых проектах, а также активную гражданскую позицию. В 2024 году было отмечено 79 студентов. Церемонию награждения сопровождали выступления различных коллективов и исполнителей. После официальной части на площади перед главным корпусом университета продолжились тематические мероприятия.

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