В Самарской области ожидается аномально теплый февраль

Гидрометцентр России дал долгосрочный прогноз погоды на последний месяц зимы. Судя по данным синоптиков, февраль в Самарской области тоже будет аномально теплым.

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от -6,5 до -10,4 градусов. Это на 0,9-1,3 градуса выше средних многолетних значений", - сообщил Гидрометцентр.

По слова синоптиков, обычно средняя за месяц температура февраля составляет от -7,6 до -12,9 градуса. Самые сильные морозы - от -38 до -46 градусов - наблюдались в 1929, 1930, 1951, 1954, 1956, 1967, 1976, 1994, 2006, 2011 годах. Самыми теплыми феврали были в 1987, 1990, 1999, 2000 и 2002 годах. Температура воздуха тогда достигала 7-12 градусов тепла.

Что касается осадков, то они в феврале-2025 ожидаются около нормы, показатель которой составляет 18-43 мм.