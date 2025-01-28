В Самарской области ожидается аномально теплый февраль

Гидрометцентр России дал долгосрочный прогноз погоды на последний месяц зимы. Судя по данным синоптиков, февраль в Самарской области тоже будет аномально теплым.
"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от -6,5 до -10,4 градусов. Это на 0,9-1,3 градуса выше средних многолетних значений", - сообщил Гидрометцентр.
По слова синоптиков, обычно средняя за месяц температура февраля составляет от -7,6 до -12,9 градуса. Самые сильные морозы - от -38 до -46 градусов - наблюдались в 1929, 1930, 1951, 1954, 1956, 1967, 1976, 1994, 2006, 2011 годах. Самыми теплыми феврали были в 1987, 1990, 1999, 2000 и 2002 годах. Температура воздуха тогда достигала 7-12 градусов тепла.
Что касается осадков, то они в феврале-2025 ожидаются около нормы, показатель которой составляет 18-43 мм.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.