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Работа и Кадры Общество

Авито Работа: профессия шлифовщика — лидер по приросту вакансий среди рабочих профессий в январе 2025 г. в Самарской области

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Авито Работы проанализировали динамику числа вакансий для рабочих и линейных специалистов за январь 2024/2025 гг. в Самарской области и выявили, что активнее всего выросло количество предложений для шлифовщиков. В январе 2025 число вакансий для них увеличилось на 149% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя предлагаемая зарплата для соискателей на полный рабочий день составила 102 198 руб. в месяц.

Также на 147% с января 2024 г. вырос спрос на арматурщиков. В среднем кандидатам на эту должность в январе 2025 г. предлагали 85 547 руб. в месяц при полной занятости. Профессия ремонтника заняла третье место по приросту вакансий за год — число предложений о работе для них по сравнению с январем 2024 г. увеличилось на 117%, а средние зарплатные предложения составили 70 856 руб. в месяц.

Рабочие и линейные профессии с наибольшим приростом вакансий за январь 2024/2025 годов

"Рынок труда в строительной сфере динамично развивается: рост вакансий для ремонтников

и бригадиров отражает увеличение объемов строительства, реконструкций и технического обслуживания. Одновременно растут зарплатные предложения для сотрудников этой сферы. При этом сегодня работодатели привлекают специалистов не только достойным уровнем оплаты, но и улучшением условий труда. Так, например, по итогам 2024 г. упоминание оплаты питания встречалось в вакансиях на Авито Работе в 2,2 раза чаще, чем в 2023. При этом на сферу строительства промышленных и инфраструктурных объектов пришлось 12,9% вакансий с предложением этого бонуса", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

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