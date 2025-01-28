АО "Транснефть - Приволга" в 2024 году направило на благотворительность около 285 млн рублей

АО "Транснефть - Приволга" в 2024 году оказало благотворительную помощь 66 организациям, в числе которых общественные, образовательные, медицинские учреждения и благотворительные фонды. В общей сложности на благотворительность в регионах ведения производственной деятельности предприятие направило около 285 млн рублей. Цель — содействие улучшению качества жизни и развитию инфраструктуры в регионах.

Так, в минувшем году продолжилась реализация трехлетнего проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории села Красный Яр Красноярского района Самарской области. Совместно с региональным правительством в рамках государственной программы Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий" предприятие приняло участие в софинансировании 12 проектов, расположенных в Сергиевском, Нефтегорском и Богатовском районах.

Одним из приоритетов АО "Транснефть - Приволга" в сфере благотворительности остается поддержка учреждений здравоохранения. В Самарской области для урологического отделения городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова приобретен аппарат лазерной хирургии. Новое оборудование с использованием инновационного лазера позволяет выполнять хирургические вмешательства с высокой эффективностью и оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с урологическими заболеваниями.

В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн имени О. Г. Яковлева при поддержке предприятия создан специализированный кабинет для обслуживания пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.

В течение всего года предприятие продолжало поддерживать учреждения среднего и дошкольного образования. В частности, в реабилитационной школе-интернате "Восхождение" г. о. Чапаевск Самарской области создан специализированный кабинет "Сенсорная комната".

В рамках корпоративной благотворительной программы предприятие оказало поддержку четырнадцати учебным заведениям в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областях и Республике Татарстан. На выделенные компанией средства закуплено лабораторное оборудование и оргтехника, мебель и оборудование для кружка робототехники, а также строительные материалы. Кроме того, в Саратовской области проведен ремонт в библиотеке Натальинского центра культуры.

Ежегодно от АО "Транснефть - Приволга" поддержку получает Самарский государственный технический университет. В минувшем году средства были направлены на создание на кафедре "Трубопроводный транспорт" учебной лаборатории для проведения практических работ по дисциплинам "Физико-химические основы коррозии", "Защита объектов транспорта и хранения нефти и газа от коррозии", "Строительные конструкции". Завершен проект по оснащению аудиторию "Автоматизация и управление технологическими процессами" учебным оборудованием.

Еще одно важное направление благотворительной работы предприятия — поддержка физкультуры и спорта. АО "Транснефть - Приволга" профинансировало детско-юношеские спортивные организации и школы в Самарской и Оренбургской областях, а также выделило средства на организацию массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Порядка 42 единиц техники — пассажирские и грузовые автомобили, пожарные автоцистерны, автобусы и автокран, а также легковые автомобили — были на безвозмездной основе переданы в организации Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Крым, Запорожской и Херсонской областей для решения социально-значимых задач.

Продолжает развиваться волонтерское движение АО "Транснефть - Приволга". В минувшем году волонтёры организовали традиционные экологические, образовательные и патриотические акции. Они помогали госпиталям, детским домам, многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, собирали гуманитарную помощь и закупали технику на СВО. Наиболее массовыми традиционно становятся экологические волонтерские акции, акции накануне новогодних и рождественских праздников. Так, в новогоднем благотворительном марафоне 2024 года приняли участие около 2 тыс. человек, проведено 22 мероприятия.